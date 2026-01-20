喝咖啡多加一張紙居然能大幅降低膽固醇！心血管更健康

手沖咖啡或是濾掛咖啡，因為多了濾紙過濾咖啡油脂的關係，能降低壞膽固醇累積。（Gemini生成示意圖）

很多人習慣早上來杯咖啡醒腦，讓一整天更有精神，但你知道嗎？如果使用一張濾紙，就能阻擋咖啡中的油脂，降低壞膽固醇的累積，讓心血管更加健康。

為什麼會這麼神奇？營養功能醫學醫師劉博仁解釋，咖啡本身是抗氧化的天然禮物，但咖啡豆裡有兩個調皮的小傢伙，咖啡白醇和咖啡豆醇，它們藏在咖啡油脂裡，雖然能讓口感醇厚，但進入身體後，會讓肝臟在回收膽固醇時「偷懶」，久而久之，血液裡的壞膽固醇就可能悄悄累積。

但只要用濾紙沖煮，這些油脂就能被攔截，只留下香氣、抗氧化物質和綠原酸。國外研究也支持這個方法，像是挪威就花了長達20年，追蹤50萬人飲用咖啡的習慣，發現喝「濾紙咖啡」的人，心血管更健康，死亡率甚至比不喝咖啡的人低。

所以，劉博仁醫師建議，不必戒掉每天的咖啡，只要改用手沖、濾掛、美式咖啡機，用濾紙沖煮，就是最安心的選擇；義式濃縮咖啡雖然沒用到濾紙，但因萃取快、油脂少，也可以偶爾喝。



