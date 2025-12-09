喝咖啡就有機會去美國！統一超聯名星宇抽來回機票 限定精品周邊搶先換

為迎接台灣首架A350-1000新世代廣體客機的到來，星宇航空（2646）攜手 統一超（2912）旗下CITY PRIMA精品咖啡推出跨界聯名活動，將飛行元素融入日常咖啡時光。此次聯名以A350-1000為主題，延伸星宇航空的碳纖維機身設計語彙，打造一系列兼具收藏價值與生活風格的精品周邊，展現「品味飛行」的日常美學。

碳纖維如何成為新世代美學的象徵？

不同於星宇航空經典的金屬銀灰塗裝，這次聯名系列以象徵先進材料與速度感的「碳纖維」為設計主題，透過俐落紋理與低調光澤交織出現代感，體現A350-1000的科技優雅。從設計細節到質感呈現，呼應星宇航空與CITY PRIMA對「精品級品質」的共同堅持。

星宇航空自創立以來，以「精品航空」為品牌定位，不僅在機隊建構與服務體驗上追求極致，更將飛行精神延伸至地面生活。而CITY PRIMA則以國際IIAC金獎級精品豆為基準，嚴選產區、精準烘焙，以多層次風味呈現專屬香氣層次。兩大品牌首度攜手，以「精品精神」為共通語言，為咖啡與航空迷打造全新跨界體驗。

為什麼一個杯塞能引起收藏熱潮？

活動期間，CITY PRIMA 推出獨家「星宇航空飛機造型杯塞盲袋」，凡購買CITY PRIMA大杯咖啡任兩杯（冷／熱皆可）加9元，即可隨機獲得一款限量杯塞，款式包含A321neo、A330neo、A350-900及壓軸登場的A350-1000。每一款皆以星宇實際機隊造型打造，讓每一次開箱都充滿收藏驚喜，也成為航空迷與咖啡族共同關注的焦點。

這次的聯名周邊有什麼不一樣？

同場登場的A350-1000主題集點加價購系列，包含「STARLUX飄帶鑰匙圈」、「STARLUX陶瓷保溫杯」與「STARLUX自動摺疊傘」等人氣實用精品。整體設計融入碳纖維視覺語彙，既具時尚感又呼應星宇航空的品牌質感，這是繼星宇小舖官方周邊後，首次完整集結全機隊設計元素的限定系列，兼具實用性與收藏價值。

喝咖啡有機會飛去美國嗎？

統一超指出，活動期間（2025年12月10日至12月30日），凡購買：

・CITY CAFE大杯以上1杯得1點

・CITY PRIMA／不可思議咖啡大杯以上1杯得2點

集滿4點即可加價購指定聯名商品，集滿5點更可獲抽獎機會，贏得「台北－鳳凰城」經濟艙來回機票，從星宇航空最新航點出發，展開專屬於你的美西旅程。

【活動資訊一覽】



活動名稱：CITY PRIMA × STARLUX星宇航空 極致品味 優雅啟航 集點送

活動日期：2025年12月10日（三）至2025年12月30日（二）

贈品兌換：12月31日（三）截止

兌換方式：

STARLUX飛機造型杯塞：購買CITY PRIMA大杯任兩杯＋9元（盲袋形式）

STARLUX飄帶鑰匙圈：4點＋129元加價購

STARLUX陶瓷保溫杯：4點＋259元加價購

STARLUX自動摺疊傘：4點＋329元加價購

通路：全台7-ELEVEN CITY PRIMA 精品咖啡門市

