醫師喝咖啡並不是奇怪的事，不過愛咖啡成痴，兼具醫學教授、咖啡達人雙重身分，走遍全球咖啡產地，甚至自創咖啡品牌的醫師就很罕見了。台大乳房外科教授張金堅，從年輕時排斥咖啡，到現在以500篇醫學文獻為基礎推廣咖啡對健康特別是防癌的好處，這意外的人生風景，想必當年喝咖啡到心悸時，是絕對想像不到的。年輕喝咖啡心悸， 失之交臂，原來是品質不夠好

「其實我年輕時非常不喜歡咖啡。」張金堅回憶往事，年輕時只要一喝就胃不舒服，還會心悸、胸口緊繃，因此多年來刻意避開。每當開會COFFEE BREAK，別人喝咖啡，而他總是默默選擇茶或白開水，幾乎不碰咖啡。

廣告 廣告

約12年前，某次搭乘高鐵時，看著周圍的人手一杯黑呼呼的咖啡，香氣撲鼻，好奇之餘，他忍不住也買了一杯嘗試，卻發現和十多年前的印象完全不同，不僅香氣迷人，入口溫潤，沒有出現心悸不適。身為醫師的他，為了要說服自己要不要喝咖啡，於是開始閱讀與咖啡有關醫學文獻，結果發現咖啡對健康有很多好處，才決定開始喝。

在澄清醫院任職期間，張金堅與同樣熱愛咖啡的家醫科蔡崇煌醫師交流，兩人前後查閱超過500篇醫學文獻，最終完成一本兼具醫學與咖啡愛好者內容的書籍，也逐漸理解，早年對咖啡的負面印象，其實與當時的咖啡品質、製作方式及醫學觀念有關。過去，咖啡常被認為會傷胃、影響睡眠、引發心悸，甚至被貼上「不健康」的標籤；但隨著研究累積，醫學界對咖啡的看法也在轉變。

咖啡預防癌症復發，唯有肺癌例外

從醫學角度來看，咖啡對健康的潛在益處，並非僅來自咖啡因，而是多種生物活性成分的綜合作用，包括咖啡因、綠原酸、咖啡二萜之咖啡豆醇與咖啡醇、咖啡酸等抗氧化物質，有助於對抗自由基、降低慢性發炎，進而對健康產生正向影響。

身為癌症專家，張金堅提到，世界衛生組織已將咖啡移出致癌清單。研究指出，咖啡並非癌症治療期間的禁忌，適量飲用不僅提高療效，甚至有助於預防部分癌症復發。張金堅舉例，大腸癌第二、三期的患者在化療期間飲用咖啡，治療效果可能提高；在乳癌方面，針對荷爾蒙受體陽性的乳癌患者，接受抗荷爾蒙治療（如泰莫西芬）期間適量飲用咖啡，可降低復發風險。

根據這麼多的咖啡研究與文獻，張金堅認為，咖啡面對癌症幾乎都有幫助，其中最顯著的是甲狀腺癌、大腸直腸癌、肝癌、口腔癌、皮膚癌（黑色素癌）、子宮內膜癌、口腔癌、胰臟癌，但肺癌的發生風險反而增加。

兼顧健康與生活，喝咖啡能長壽也是優雅日常

除了國外的研究，張金堅也提到台灣本土也有相關實證。根據台大公共衛生學院副院長陳秀熙，長年在基隆、台南、彰化與台東進行社區追蹤調查，結果發現，每週喝咖啡兩杯以上的民眾，在第二型糖尿病、高血壓與大腸癌的發生率上皆較低，整體壽命也有延長趨勢，平均餘命增加約2.1年。

他認為，當嗜好和健康產生衝突時，健康一定要擺在第一位；但如果這個習慣本身是長期累積的生活日常，又沒有與健康相牴觸，甚至對身體可能有正向效果，那它就不只是一杯飲料，而是一種優雅、可長久維持的生活方式。

如今，十多年過去了，張金堅從每天一杯，到現在每天大約喝三杯咖啡。他解釋，多數研究指出，每天三到四杯與健康效益關聯最明顯；而歐盟建議咖啡因攝取量不超過300毫克，美國則放寬至400毫克。「一杯咖啡的咖啡因大約 60 到150毫克，我就用三杯作為上限。」

3族群喝咖啡的4個注意事項

至於喝咖啡的注意事項，身為醫師，張金堅認為需要從醫學角度理性看待。

孕婦：在懷孕前期必須避免咖啡因，到了孕期後段，才可以視情況少量攝取，他建議以大約半杯的量，降低咖啡濃度，做適度的調整。 更年期女性：咖啡可能會影響鈣的吸收，因此更年期女性若大量飲用咖啡，需特別留意骨質健康。建議有喝咖啡習慣的人，應同步補充足夠的鈣質與維生素D，而非完全禁止。 一般人：咖啡具有輕微利尿作用，飲用後排尿次數可能增加，因此喝咖啡時，適度補充水分是必要的。這也是為何在咖啡店常會搭配一杯開水，以維持體內水分平衡。

最後，咖啡飲用溫度並非越燙越好。近年研究指出，長期飲用過燙的飲品，可能增加食道黏膜受刺激的風險。一般來說，冬天沖煮後的咖啡溫度約在 95 至96 度，夏天則約 92 度，但真正適合飲用、香氣最明顯的溫度，大約落在85 度左右。也因此，讓咖啡稍微放涼再喝，不僅更安全，也更能品嘗出咖啡的風味層次。

此為《早安健康》2月號雜誌《咖啡喝對救命》部分內容。完整精采內容全台7-11超商及誠品、金石堂、博客來網路書店、讀冊全新上架！早安健康嚴選免運特惠！各大電子書平台持續熱賣中！

早安健康雜誌《咖啡喝對救命》



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康



原文引自：喝咖啡延命2年！乳癌名醫推每天3杯防癌，唯獨這癌更危險