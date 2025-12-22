喝咖啡心悸又失眠？有人一天3杯卻沒事！醫師揭：一半的人其實不適合多喝

慢代謝的人不適合多喝咖啡，易心悸、血壓升高，甚至影響睡眠。（Gemini示意圖）

很多人習慣早上起床，或是下午來杯咖啡提神，不過有的人一喝就心悸，晚上還會躺在床上數羊，但有的人一天3杯、睡前喝照樣秒入睡。營養功能醫學醫師劉博仁指出，這巨大差異的背後，其實跟每個人的基因有關，有半數的人，不適合多喝咖啡。

咖啡因進入人體後，主要在肝臟代謝。其中的關鍵酵素CYP1A2，就像一台「咖啡因碎紙機」。代謝快的人，咖啡因在體內停留時間短，不僅不易出現心悸、失眠，還能享受咖啡裡的抗氧化、多酚等健康效益。

代謝慢的人，咖啡因停留時間長，容易刺激心跳、血壓升高，甚至影響睡眠。研究顯示，約有50%的人屬於慢代謝者，也就是說，身邊每兩個人就有一個不適合大量喝咖啡。

劉醫師提醒，判斷自己是否慢代謝，可以從日常身體訊號觀察。如果喝完咖啡就出現焦躁、手抖，或即使早上喝咖啡，晚上仍無法入睡，又或者血壓波動、胃部不適、心悸明顯，那就要注意了。若符合兩項以上，建議暫時減少咖啡量，每日100毫克以下，約半杯美式，並觀察身體反應，或改喝綠茶、南非國寶茶等低咖啡因飲品。

對於快代謝者，每天喝3杯咖啡不會增加高血壓或腎臟負擔，甚至可能有保護作用；但慢代謝者若每天喝3杯以上，罹患高血壓風險可能增加2.5倍，並伴隨腎臟蛋白尿的風險。因此咖啡並非人人適合，了解自己的基因與身體反應，才能享受咖啡的香氣與提神效果，又不傷身。



