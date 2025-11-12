喝咖啡恐害心律不整？新研究揭「驚人發現」：反而保護心臟

記者施春美／台北報導

咖啡是現代人的提神聖品，但許多人擔心咖啡會惡化心律不整。(示意圖／pixabay)

咖啡是現代人的提神聖品，但很多心律不整的患者被提醒要少喝咖啡。然而，醫師蔡明劼表示，最新刊登的權威研究指出，每天至少喝1杯含咖啡因的咖啡，連續6個月，心律不整的復發率風險，反而降低約39%。

新陳代謝內分泌科醫師蔡明劼在其臉書表示，很多心律不整（例如心房顫動）的患者，都被提醒少碰咖啡」。但最新刊登在《美國醫學會期刊》(JAMA)的研究，結果竟然顛覆眾人的直覺！

蔡明劼表示，該項採隨機臨床試驗，找來200名曾有心房顫動或心房撲動的病人，平均年齡69歲。這些病人都準備接受「心臟電擊復律」以恢復正常心律，研究人員將他們隨機分成2組。

1. 喝咖啡組：每天至少喝1杯含咖啡因的咖啡，連續6個月。

2. 禁咖啡組：完全不喝任何含咖啡因的飲品（包括無咖啡因咖啡、茶、能量飲）

研究結果相當令人驚訝。因為6個月後，喝咖啡組的心律不整復發率為47%；禁咖啡組為64%。也就是，喝咖啡的人反而復發率更低。蔡明劼表示，統計分析顯示，喝咖啡組的風險下降了約39%。

為何有出現此類情形，研究團隊認為可能原因如下述：

1. 咖啡因阻斷腺苷受體：腺苷可能促進心律不整，咖啡因反而「抑制」這個過程。

​2. 咖啡有抗發炎作用：可減少與心房顫動有關的慢性發炎。

​3. 咖啡因讓人更有精神、更愛活動：身體活動量增加本身就有助於降心律不整的 風險。

​但蔡明劼也表示，此次的研究發現也可能是「戒咖啡造成的戒斷反應」讓另一組更容易心律不穩定。

​蔡明劼表示，此次研究是第一個隨機臨床試驗，直接比較「喝咖啡 vs 不喝」在心律不整病人身上的差異。結果顯示，對於心房顫動的患者來說，每天一杯咖啡不但安全，甚至可能有保護效果。但要注意，此處的「咖啡」指的是一般濃度、天然咖啡因的咖啡，不是能量飲料、不是高劑量咖啡因補充品。

