喝咖啡有人失眠、有人卻照睡？醫揭原因 一半的人都不適合多喝

為什麼有人晚上喝完咖啡仍能好好睡覺，有人在中午喝卻還是睜眼到天明？營養醫學劉博仁醫師指出，診間遇到不少人關心「喝咖啡到底對身體好不好」，但這個問題其實沒有標準答案，每個人天生對咖啡因的代謝能力都不同。他也提醒，如果喝完咖啡會感到莫名焦慮、手抖、睡不著、腸胃不舒服等，可能就是屬於代謝較慢的族群，建議減少攝取量或改喝低咖啡因飲品，以預防可能的健康風險。

肝臟裡的「咖啡因碎紙機」 這個基因決定代謝快慢

劉博仁醫師說明，咖啡因進入人體後，主要在肝臟進行代謝，屬於肝臟第一階段解毒路徑（Phase I detoxification），其中CYP1A2（細胞色素P450 1A2）酵素就像肝臟裡的「碎紙機」，運作效率與CYP1A2基因上的rs762551位點有關，也決定了一個人代謝咖啡因的快慢。

「慢代謝者」每兩人就有一人 受咖啡因刺激時間可能較長

劉博仁醫師表示，對於「快代謝者」（AA型）而言，咖啡因能迅速被分解，停留在體內的時間較短、副作用相對少，較能享受到咖啡中的多酚所帶來的抗氧化與心臟、肝臟相關健康效益。

「慢代謝者」（AC或CC型）的「碎紙機」則運轉較慢，甚至容易「卡紙」，咖啡因在體內的半衰期甚至可能延長到8至10小時以上，代表咖啡因會長時間刺激交感神經與腎上腺素，使血管持續收縮。且慢代謝者其實並非少數，根據全球基因庫與多項流行病學統計，約有一半人口屬於咖啡因慢代謝者，換言之每兩人就有一人其實不適合過量喝咖啡。

喝完咖啡5大症狀別輕忽 高血壓患者警惕收縮壓上升

若不進行基因檢測，該如何判斷自己可能是慢代謝者？劉博仁醫師建議，可以從以下身體反應來觀察：

莫名焦慮與手抖： 喝完咖啡一小時內，感覺坐立難安、手微微發抖，或講話速度不自覺變快。 睡眠障礙：最典型的特徵，即使是早上10點喝咖啡，可能到晚上12 點大腦還在高速運轉、無法關機，代表代謝速度慢。 血壓波動：許多高血壓患者常忽略這點，慢代謝者喝完咖啡後，收縮壓容易顯著上升。 腸胃不適：感到胃酸逆流、胃部絞痛或神經性的腸胃緊縮感。 心悸：明顯感覺到心跳加速、重擊或是漏一拍。

劉博仁醫師建議，若同時出現兩項以上症狀，可先暫停飲用咖啡，或將每日咖啡因攝取量降至100毫克以下，大約為半杯美式咖啡的份量，再觀察身體變化。

預防健康風險 慢代謝者建議改喝這些

劉博仁醫師也分享，近年醫學研究也逐漸關注基因、咖啡因與高血壓或腎臟健康之間的關聯。JAMA Network Open期刊一項具代表性的研究顯示，快代謝者每天喝3杯咖啡，觀察到罹患高血壓或腎臟功能異常的風險並無增加，甚至可能有保護作用；慢代謝者每天喝3杯以上咖啡，罹高血壓風險增約2.5倍，且伴隨蛋白尿（腎臟過濾壓力）的風險顯著上升。

劉醫師強調，並不是要大家都把咖啡戒掉，而是提醒重視「個體化營養」的重要性。根據個別的身體需求，慢代謝者或許選擇綠茶、南非國寶茶或其他低咖啡因飲品，才更符合身體需要的療癒。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

