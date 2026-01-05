喝咖啡竟會腎衰？醫曝「1腎臟炸彈」超多人中！

生活中心／尤乃妍報導

許多人每天開機第一步就是一杯黑咖啡，腎臟科醫師洪永祥分享，一名50歲患者平時注重養生，保持運動好習慣，卻因為「每天一杯黑咖啡」，腎衰竭找上門。洪永祥表示，我們平時吃的食物，都可能帶有「隱形毒素」，不小心吃下可能導致腎臟細胞徹底發炎、窒息、壞死。





長期囤積的咖啡豆容易孳生黴菌，就算以100度熱沖泡也難以殺死，喝下恐對慎造成極大負擔。（示意圖／翻攝自Pexels）

腎臟科醫師洪永祥分享，一位50歲男子，平時注重養生、保持規律運動習慣，但經過檢查後竟查出「慢性腎衰竭五期」。詢問後發現，這名男子喜歡在特價時買大袋裝的咖啡豆回家囤。去年底，他發現自己的尿液泡泡變多，且久久不散，腳踝也開始水腫。送到醫院一查，腎絲球過濾率 (eGFR) 竟然掉到了 10 以下，原因僅是家中櫥櫃裡那些已經變色卻捨不得丟的咖啡豆。在這些咖啡豆中，藏有上千上萬個看不見的「赭麴毒素」，正在悄悄啃食腎臟。

什麼是「赭麴毒素」？

赭麴毒素A是一種由某些黴菌產生的天然毒素，世界衛生組織指出，並不是只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，將引發細胞發炎反應與纖維化、干擾正常細胞代謝與功能，長期累積將造成慢性進展性損害。赭麴黴菌喜歡溫暖潮濕的環境，最適生長溫度約為 25°C 左右，而濕度則需要高於 18.5%，甚至在相對濕度 >85%時更易生長，根據《Journal of Toxicology》的數據，赭麴毒素在人體的半衰期長達 35 到 50 天。容易藏有黴菌毒素的食物包括五穀粉與即溶燕麥、乾貨糧倉（紅麴、堅果、乾豆）、低價咖啡豆。

五穀粉與即溶燕麥、乾貨糧倉、低價咖啡豆都容易產生赭麴毒素，購買時應小包裝適量購買，避免囤積。（示意圖／翻攝自Pexels）

如何避免赭麴毒素？

1. 小就是美：不要貪便宜買大包裝。尤其咖啡、堅果、雜糧，買一週能吃完的量。

2. 密封與善用冰箱： 善用密封罐並放進冰箱。雖然冰箱不能殺菌，但低溫能讓黴菌降低生長與減少排毒。

3. 斷捨離的智慧： 只要堅果外殼裂開、米粒變黑、或是味道不對勁，應立刻丟棄。

4. 善用除濕機：經常除濕濕度維持在 60% 以下是黴菌最不容易生長的環境。

5. 環境定期除霉斑：廚房浴室與環境積黴處使用稀釋過的白醋或含漂白水溶液直接塗抹霉斑處，再擦乾通風。

