喝咖啡茶飲當水喝？專家揭「隱藏危機」 白開水量計算公式曝

每日飲水量建議「體重乘以30至35毫升」（圖／ＴＶＢＳ）

每日飲水量是維持身體健康的關鍵，然而許多人習慣以咖啡、茶等飲料替代白開水，卻忽略了這可能導致實際水分吸收不足。專家指出，一般成人每日需水量應為體重乘以30至35毫升，飲水不足會引發頭痛、皮膚乾燥等警訊；而過量飲水則可能導致水中毒，引發低血鈉等問題。正確的飲水習慣對於維持身體機能至關重要，需要根據個人體質、活動量及健康狀況適當調整。

茶．咖啡不能取代白開水。（圖／ＴＶＢＳ）

許多上班族習慣以咖啡提神、以茶飲作為下午茶的小確幸，卻常誤以為這些飲料可以完全替代白開水。新光醫院腎臟科主任方昱偉表示，含有溶質的飲料會使腎臟吸收的實際水分減少，同樣是500cc的水和茶，對腎臟而言吸收的水量並不相同。此外，茶類飲料產生的解渴感可能抑制人們繼續補充水分的慾望，讓人誤以為已經喝足夠的水，實際上腎臟可能處於缺水狀態。要計算每日適當的飲水量，可採用簡單的公式：體重乘以30至35毫升。以一位50公斤的成人為例，每天至少需要攝取1500至1750毫升的水。

每日適當飲水量公式。（圖／TVBS）

若飲水不足，身體會發出警訊，包括皮膚乾燥、容易嘴破，甚至便祕都可能與水分不足有關。新光醫院家醫科醫師柳朋馳解釋，水分不足會影響黏膜的飽水性，增加黏膜破損的風險。長期脫水還可能影響血液循環，導致呼吸困難；同時也會影響泌尿系統，尿量減少進而增加泌尿道感染的機率。此外，水分攝取不足也會影響腸胃功能，增加便祕的可能性。柳朋馳強調，長期慢性缺水的影響不僅限於泌尿系統，而是會波及多個器官。

飲水不足，初期會皮膚乾燥。（圖／TVBS）

對於不愛喝白開水的人，營養師廖欣儀提供了幾個實用建議。她建議可以在水中加入一些水果片，如蘋果乾或檸檬片，增添風味和香氣，提高飲水慾望；或選擇淡味的花草茶作為替代。

飲水量不足會帶來身體警訊。（圖／ＴＶＢＳ）

在飲水方式上，柳朋馳建議採取定期補充的方法，每隔兩到三小時補充250至300cc的水，不僅能避免短時間內頻繁上廁所，也不會造成腸胃負擔，同時確保全天水分充足。然而，過量飲水同樣有害。方昱偉指出，大量飲水會稀釋體內電解質和溶質，導致嚴重的低血鈉現象，即所謂的「水中毒」。水中毒會考驗腎臟的濃縮功能，因為腎臟需要在短時間內排出大量的水，不僅增加腎臟負擔，還可能因電解質不平衡引發精神不濟、倦怠甚至昏迷等症狀。

白開水始終是最可靠的補水基礎，蘊含著維持身體平衡的重要學問。正確的飲水習慣對維持健康至關重要，應根據個人情況做適當調整。

