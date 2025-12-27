喝咖啡荷包縮！星巴克悄撤「冰每日」 好市多「咖啡豆」漲到近千元

極端氣候衝擊全球咖啡產業，導致國際咖啡豆價格大幅上漲，影響層面已擴及消費市場。知名連鎖咖啡店悄悄下架每日精選冰咖啡，消費者若要飲用冰咖啡，必須額外支付20元購買冰美式。同時，美式賣場的咖啡豆價格也從原本的599元飆漲至接近1000元，漲幅高達66.8%。專家指出，全球乾旱與霜害導致產量減少，加上全球咖啡消費人口增加，供不應求的情況可能使漲價潮延續至明年。

連鎖咖啡店下架每日精選冰咖啡。（圖／TVBS）

近日有消費者發現，知名連鎖咖啡店的每日精選冰咖啡已經悄悄從菜單上消失，只提供熱飲選項。若消費者想要飲用冰咖啡，只能選擇點購美式咖啡，特大杯的價差甚至高達20元。當消費者向店員詢問原因時，店員表示這是公司的決策，已經停售冰每日精選咖啡。雖然部分消費者認為咖啡價格不是他們考量的主要因素，但業者對於下架決定僅回應是基於公司決策。

不僅門市販售的咖啡受到影響，美式賣場的咖啡豆價格也出現明顯上漲。以1.13公斤的黃金綜合深培綜合咖啡豆為例，價格從最便宜的599元一路飆升，9月20日被發現漲至869元，到12月中更上漲至999元，幾乎達到千元，整體漲幅高達66.8%。面對這樣的價格變化，消費者表示會根據咖啡豆的產地和豆種來選擇，尋找性價比較高的選項。

咖啡豆漲價。（圖／TVBS）

專家指出，極端氣候是造成咖啡豆國際價格飆漲70%的主要原因。作為全球最大咖啡產國的巴西，佔全球咖啡產量的38%，但從2023年起當地遭遇嚴重乾旱，導致產量顯著減少。咖啡豆的漲勢從2024年開始擴大，今年更達到高峰，使業者面臨極大壓力。咖啡老師Joyce表示，乾旱霜害以及人力成本和運輸成本的增加，都是影響咖啡減產的因素。

此外，全球咖啡消費人口的攀升也是造成供不應求的重要原因。Joyce強調，現今咖啡文化已經進入第三波甚至第四波革命，不僅是台灣，全世界包括便利商店、個人咖啡館或所有連鎖品牌都跟隨這股風潮，導致供需之間出現差異。根據國貿局統計，台灣2024年巴西豆平均進口價格比2023年上漲約4%，而2025年又比2024年飆漲近70%，相當於成本從100美元漲至170美元。成本壓力持續攀升，預計漲價潮可能延續到明年，價格只會更高不會降低，消費者若要繼續享用咖啡，恐怕需要縮緊荷包。

