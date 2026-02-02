喝咖啡迎尾牙！ 星巴克連2天「買一送一」 路易莎第2杯5折





過年倒數2週！星巴克推出「尾牙同樂好友分享日」，今、明2日大杯飲料同品項第二杯由星巴克招待；路易莎也推出「1元升級美式、第二杯5折」等2026黑卡優惠。讓咖啡陪伴你迎接尾牙！

星巴克

根據星巴克官網資訊，星巴克推出「尾牙同樂好友分享日」，在2025年2月2日（一）至2月3日（二），活動期間11:00至20:00 購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料（包含星冰樂），其中一杯由星巴克招待。

以下為《東森財經新聞》為大家整理的熱門品項優惠：

廣告 廣告

大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（2杯原價110元）

大杯芒果火龍果檸檬星沁爽55元（2杯原價110元）

大杯美式咖啡57.5元（2杯原價115元）

大杯那堤70元（2杯原價140元）

大杯卡布奇諾70元（2杯原價140元）

大杯咖啡星冰樂67.5元（2杯原價135元）

大杯巧克力可可碎片星冰樂75元（2杯原價150元）

星巴克也提醒，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

路易莎咖啡

路易莎表示，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，早餐「加1元升級美式」、咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」，2026年1至2月會員全新黑卡優惠開喝。

路易莎也提醒，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；圖片僅供參考，商品以實品為準；路易莎保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，若有相關異動將公告於官網， 恕不另行通知。

（封面圖／翻攝自星巴克官網）

更多東森財經新聞報導



別把勞保焦慮套用到勞退 專家建議：「這樣領」更安心

個股：浩宇生醫導航聚焦超音波合併藥物試驗亮眼，臨床成果登國際期刊獲肯定

個股：CSP業者CPU案＋ADAS案助攻，創意(3443)今、明年營運展望樂觀