喝咖啡、看夕陽一次滿足 台中中央公園 Funkyland 啟用成社群打卡新亮點

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市中央公園再添質感新亮點！市府重視都市綠地與生活美學的結合，持續推動中央公園多元休憩空間升級。位於中央公園「十二感官空間—味覺體驗區」，由市府建設局委託習亦思有限公司經營的「Funkyland」，今（21）日正式啟用，建設局長陳大田出席開幕活動。Funkyland結合咖啡輕食、野餐休憩、拍照打卡與夕陽景觀，可同時遠眺台中國際會展中心與綠美圖兩大國際級地標，甫亮相即引發社群熱議，成為中央公園最新人氣景點。

中央公園Funkyland開幕活動吸引眾多民眾到場一同參與體驗。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳局長表示，Funkyland座落於味覺體驗區草坡制高點，介於綠美圖與台中國際會展中心之間，視野遼闊、位置優越，是園區中極具辨識度的新亮點。無論從空中花園、會展中心二樓平台、經貿五路跨橋，甚至舊機場跑道草坪遠望，都能看見其獨特建築線條，宛如自然地景中的現代藝術。自11月2日配合「台中市民野餐日」試營運以來，已吸引不少市民與網紅造訪，成功為中央公園注入嶄新的休憩與消費動能。

局長陳大田與民眾一同體驗手作課程。（圖/記者廖妙茜翻攝）

陳局長也肯定經營團隊的整體規劃，從空間設計到營運內容皆展現鮮明風格。園區打造半戶外波希米亞風休憩空間，搭配挑高結構與自然採光，成為熱門拍照場景；同時規劃兒童遊戲區，兼顧親子族群需求，讓不同年齡層都能在中央公園找到放鬆的角落。未來Funkyland也將持續推出多元活動，朝中央公園指標性生活地標邁進。

中央公園Funkyland可同時遠眺台中國際會展中心與綠美圖兩大國際級建築地標。（圖/記者廖妙茜翻攝）

建設局補充，Funkyland於12月期間將推出多場聖誕主題展演及互動手作活動，邀請市民踴躍參與。也建議遊客規劃中央公園一日遊，白天參觀全國首創結合市立美術館與市立圖書館的「台中綠美圖」，午後前往「飛行美樂地」體驗32公尺雙軌滑索，傍晚則在味覺體驗區Funkyland品嚐咖啡、欣賞夕陽，讓中央公園從綠地空間升級為市民與遊客假日首選的生活場域。