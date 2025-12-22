喝咖啡、看展覽！日本當代藝術家橋爪悠也代表作《eyewater》現身臺南 here Kyoto

在早晨，大多數的人習慣用杯熱咖啡開啟一天；而在京都，日本當代藝術家橋爪悠也的作品《eyewater》系列，就是以最極簡線條捕捉下這個瞬間。

今年夏天在台南開幕的京都咖啡品牌「here Kyoto」，近日宣佈與日本當代藝術家橋爪悠也（Yuya Hashizume）合作，藝術家以熱拿鐵與可麗露為靈感創作全新作品，畫面展現了他眼中「蒸氣散開、甜點餘溫還在」的瞬間，並以其最純粹的線條把所有難以言喻的情感留在畫布上，讓作品與咖啡店的日常風景自然對話。這同時也是「here Kyoto」首次以「跨城市」作為策展方向，讓京都店與台南店在同一時間推出合作商品與原作亮相，以很京都也很台南的方式作為文化連結的企劃。

走進日常空間的《eyewater》

1983年、出生在日本岡山縣的橋爪悠也，以自學插畫與設計起步，風格深受漫畫大師藤子不二雄（Fujiko Fujio）與手塚治虫（Osamu Tezuka）的影響，作品常被歸類於超扁平語系，然而，他畫作關注的不是冗長的故事，而是情緒的邊緣，像是眼淚還沒落下、心跳剛慢了一拍、某個情緒即將浮出但仍停在沈默裡。還有「留白」的魅力，線條則精煉到幾乎沒有多餘資訊，卻讓觀者能把自身情緒投射進，也因此每幅畫看似平靜，卻因為觀眾的心境不同而產生微妙的震盪。

代表系列《eyewater》始於2017年東京首展，之後巡迴香港、上海、曼谷、首爾與倫敦，也曾在2022年於台北、台南展出，受到收藏市場持續關注。此次與「here Kyoto」合作，他希望讓作品回到更生活化的空間，而不是只有在美術館、藝廊裡被觀看。且，《eyewater》在「here Kyoto」二樓新舊融合的空間裡，看起來格外自然，陪伴著大家把咖啡喝完。









here Kyoto X《eyewater》限定商品系列亮相

這次雙方合作還將《eyewater》畫作延伸到商品上，推出保溫瓶、玻璃杯、馬克杯、掛耳包與T恤等等。器物上的線條同樣沒有複雜故事與線條，不知不覺就成為身為生活的一部分。商品即日起於「here Kyoto」京都店與台南店同步限量販售，收藏者與粉絲都能在最日常的場景裡感受《eyewater》與橋爪悠也想要說的世界觀。

展出資訊

展覽地點：臺南市中西區開山路3巷21號

（here Kyoto 台南｜開山・清水 2F ）



展覽時間：07:30～17:30









「here Kyoto」台南 開山‧清水

台灣台南市中西區開山路3巷21號

06-2219111

營業時間｜ 週四～週二，07:30～17:30，每週三公休

Instagram @here.tainan

coffeehere.stores.jp

