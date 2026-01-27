喝咖啡、綠茶⋯就能降鼻咽癌風險！台大研究實證：吃魚、胡蘿蔔也有用

每天喝杯綠茶或咖啡，竟能預防鼻咽癌？台大醫院鼻咽癌跨科團隊研究發現，攝取富含植物性維生素A如胡蘿蔔、多吃魚，以及每週飲用1杯500毫升以上的綠茶與咖啡，有助降低鼻咽癌風險。耳鼻喉科醫師提醒，若有鼻咽癌家族病史者，是罹癌高風險族群，建議定期接受EB病毒抗體檢查，若出現有痰或鼻涕帶血、脖子腫塊等狀況，應提高警覺盡速就醫。











台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，台灣每年約有1,500人罹患鼻咽癌，患者以男性居多，發生率約為女性的3倍，好發年齡多集中在40～55歲的青壯年族群，但臨床上也常見不少10多歲就發病的兒童及青少年個案。

王成平分享，他曾收治一名年僅12歲就發病的少女，症狀表現為單側頸部腫大，且明顯兩邊不對稱，但除此之外沒有其他不適症狀，經進一步檢查確診為鼻咽癌第3期，經放射線治療後已明顯改善，該名個案現年已經20歲，仍持續定期門診追蹤中。





耳悶、鼻塞、痰帶血恐鼻咽癌警訊



王成平說明：「由於鼻咽位於頭顱的正中央、鼻腔正後方及咽喉上方，是鼻子、嘴巴、耳朵和頭骨三方相通的空間，當腫瘤出現並持續增生，部分患者可能出現持續性耳鳴、耳悶感、鼻塞、鼻涕或痰中出現血、聽不清楚等症狀。」

王成平指出，鼻咽癌目前致病機轉仍然不明，早期症狀不明顯易被輕忽，因此發現時多達7成已晚期。此外，台大醫院研究發現，鼻咽癌具有明顯的家族遺傳傾向，多發性家族成員罹癌風險遠高於一般人，若出現症狀反覆或持續2～3週以上未改善，應提高警覺並及早就醫檢查。





每週喝綠茶咖啡可預防鼻咽癌



王成平說，台大醫院鼻咽癌跨科團隊針對鼻咽癌個案、正常個案等共約4,000人進行對照研究，研究顯示，每週飲用1杯以上約500毫升的綠茶或咖啡，就可能有助降低鼻咽癌風險。此外，多攝取新鮮魚類或富含維生素A的蔬果，如胡蘿蔔、菠菜等，也有助於降低鼻咽癌風險，但目前相關機轉尚未釐清。

此外，台大醫院耳鼻喉部研究團隊與美國國家癌症研究院（NCI）及中央研究院合作，建立台灣第1個鼻咽癌多發性家族世代研究，長期追蹤研究顯示，鼻咽癌病例家族成員中，血中EB病毒抗體陽性比例顯著偏高。

王成平說，EB病毒抗體濃度升高與鼻咽癌發生風險增加有關，因此家族聚集性與EB病毒抗體陽性皆被視為鼻咽癌的重要相關因子之一，一般民眾可以接受血清抗體的檢查，透過檢測EB病毒作為早期發現鼻咽癌的指標，若EB病毒抗體陽性，有4～5%機率可能是鼻咽癌，若本身有家族史者，更應定期追蹤。

EB病毒抗體篩檢早期發現癌症









