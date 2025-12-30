喝咖啡、茶不算水？ 營養師打破迷思：連吃飯也在補水

營養師趙強指出，咖啡、茶飲也能算是水分。（示意圖／unsplash）

許多人認為含咖啡因的飲品具有利尿效果，因此「不能算水分」，更有不少人堅信「喝咖啡或茶不算喝水」。然而，馬偕醫院營養師趙強澄清，這其實是長年流傳的錯誤觀念，因為人體攝取的水分來源不只來自白開水，包括飲料、食物，甚至新陳代謝都會提供水分，所以不必過度糾結「有沒有喝白開水」。

趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發文表示，人體的水分主要來自3個途徑，包括「水與其他飲料」、「固體食物」以及「代謝過程產生的水分」，因此請別再說「喝咖啡或喝茶的水量不算水」。

1、水與其他飲料：

這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70～80%。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575毫升的水分（約7杯）。趙強指出，大眾常有誤解，以為「咖啡因有利尿作用」，不能被算成水分來源，實際上咖啡就是水分的來源之一。

2、固體食物：

來自食物中的水分約佔總攝取量的20～30%，大約能提供675毫升的水分（約3杯）。

3、代謝產生的水分：

就是人體正常新陳代謝過程中產生的水分，可提供約300毫升的水分（約1杯）。

合計而言，一般成人每日約攝取2550毫升的水分。趙強強調，不應執著於是否喝「白開水」，而是應從整體攝取的水分來評估是否足夠。

趙強也強調，一般成人的每日總水分輸入量約為2550毫升，而主張「喝咖啡不算水分」的人，可以選擇喝了咖啡後再多喝開水，「不要來告訴我『某某專家／某某醫師說』，不想浪費時間在『不營養的話題上』！」

