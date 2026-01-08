喝咖啡、茶不算補水？營養師揭「3大喝水真相」 1關鍵更重要

記者鄭玉如／台北報導

不少人認為「喝咖啡、喝茶不算補水」，且咖啡因具有利尿作用，反而讓身體更缺水。營養師趙強提到，人體每日所需的水分來源，並不只有白開水，咖啡與茶同樣屬於水分攝取的一環，與其糾結咖啡算不算水，不如關注每日總水分是否攝取足夠，才是維持健康的關鍵。

趙強在臉書粉專指出，人體水分主要來自三大來源。首先是「水與其他飲料」，人體最主要的水分來源，約占每日總水分攝取量的70%至80%。以久坐的成年人為例，這部分每天大約提供1575毫升的水分，相當於7杯水。咖啡雖然含有咖啡因，具有輕微利尿效果，但整體來說，仍然可被視為水分來源之一，並不會讓身體越喝越缺水。

趙強進一步解釋，只攝取咖啡因，不喝水或喝少量水，可能有輕微的脫水作用，不過喝茶或喝咖啡，同時會喝大量的水，並沒有脫水或水分流失的問題。

第二種是「固體食物」，飲食中的食物也含有大量水分，約占每日總水分攝取量的20%至30%，大約可提供675毫升的水分，相當於3杯水。最後是「代謝過程產生的水分」，人體在正常的新陳代謝過程中會自行產生水分，約占每日總水分攝取量的一小部分，平均約300毫升，約等於1杯水。一般成人每日的總水分攝取量約為2550毫升，並非完全仰賴白開水。

趙強表示，若仍堅持「喝咖啡不算水分」的說法，建議做法很簡單，喝了咖啡之後，額外補充白開水即可。此外，與其糾結咖啡算不算水，不如關注每日總水分是否攝取足夠，才是維持健康的關鍵。

