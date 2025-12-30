喝咖啡、飲料算補水嗎？營養師揭驚人答案 破解3大水分來源迷思
適量飲水對身體健康至關重要，有助於調節體溫、促進新陳代謝以及維持各項生理功能。然而，在現代快節奏的生活中，許多人習慣用咖啡、果汁、碳酸飲料等替代白開水來解渴。不少醫師認為，雖然這些飲品也含有水分，但其中的糖分、咖啡因或其他添加劑可能帶來額外負擔，無法完全替代純淨水對身體的益處。不過，對此，營養師趙強表示，喝咖啡、茶類也可被視為水分來源之一，他並分享體內水分來源的3大主要途徑。
趙強在臉書發文直指「請不要再說喝咖啡或喝茶的水量不算水了！」他並分享人體的水分主要來自以下3個途徑：
1.水和其他飲料（Water and Other Beverages）
這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80%。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約7杯）的水分。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用，大眾常有誤解，以為「咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源」。
2.固體食物（Food）
來自食物中的水分約佔總攝取量的20至30%，這部分大約提供675 mL（約3杯）的水分。
3.代謝過程（Metabolic Processes）
這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分，這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分。
趙強指出，根據參考文件顯示，一般成人的每日總水分輸入量約為2550mL。他不禁直言「堅持『喝咖啡不算水分』的人，就請您喝了咖啡之後再多喝開水」。
咖啡、飲料、果汁可以取代水嗎？
人體需要水分來維持生命，所有含水的液體都能在一定程度上補充水分。咖啡與茶含咖啡因，具有輕微利尿作用，但適量飲用仍能算入每日水分攝取；果汁、含糖飲料雖然有水分，但含糖量高，長期大量攝取可能增加肥胖、血糖波動或蛀牙風險。
至於碳酸飲料也含糖或人工甜味劑，雖含水，但不能完全替代白開水，長期依賴不利於健康。總之，咖啡、果汁、飲料可以部分補水，但不能完全替代白開水。白開水仍是最健康、最安全的水分來源。
「沒事多喝水，多喝水沒事！」喝水到底有何好處？
促進新陳代謝：水分充足有助於身體排除廢物和毒素。
維持體溫：運動或高溫環境下，水分能幫助調節體溫，避免中暑。
保護腎臟：足夠飲水可降低腎結石和尿路感染風險。
改善皮膚與消化：水分充足能保持皮膚彈性、促進腸胃蠕動、防止便秘。
增強精神與專注力：輕微脫水就可能影響注意力與工作效率。
