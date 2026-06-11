喝喜酒變悲劇！陸男「連人帶車」墜景觀湖溺斃 法院判飯店2成責任

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大陸河南省一名男子參加親友喜宴，酒後騎自行車離開飯店，豈料誤闖景觀湖區域墜入湖中，他落水後曾兩度游回岸邊並嘗試爬出水面，但最終仍不幸溺亡。法院判定飯店須承擔20％責任，但家屬不服申請再審，近日遭法院駁回。

陸男家屬提再審遭法院駁回。（圖／翻攝《央視》）

兩度游回岸邊求生 最終體力耗盡溺亡

綜合陸媒報導，這起事件發生於2024年6月，武姓男子受邀參加親友在飯店舉辦的喜宴，當晚約7時與友人騎自行車抵達現場，席間部分賓客飲酒。當晚8時50分左右，賓客陸續離開。武男獨自騎車往飯店南側前進，未料行經景觀湖旁小路時，因發現湖面後煞車不及，連人帶車衝入湖中。

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根據現場監視器顯示，武男落水後曾自行游回岸邊，用手攀住岸緣休息。期間現場燈光曾短暫亮起，他之後沿湖邊再游一段距離，第二次抓住岸邊並嘗試爬上岸，然而兩次脫困均未成功。武男之後又向湖中央游去，再折返回來時未能再次靠岸，最終體力不支溺水身亡。

事發後武男家屬悲憤狀告飯店，認為未妥善建立緊急救援機制與安全管理措施，並配置專責安全人員。法院經歷一審、二審判定，飯店需承擔20％責任，但家屬認為過低，提出再審申請，但法院維持原判，駁回家屬再審申請。

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