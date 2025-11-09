喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住

不是多喝水就代表健康。示意圖／取自免費圖庫pixabay

無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。

尿尿越透明不等於越健康？

泌尿科醫師王士綱日前在粉專上PO文表示，尿液的顏色其實是身體代謝與腎臟功能的指標，如果尿液顏色偏深，通常代表水分攝取不足、體內濃縮功能啟動，但若長期呈現「完全透明」，反而可能是喝水過量、腎臟超出負荷的警訊。

廣告 廣告

王士綱醫師說明，當水分攝取遠超過身體需要，腎臟必須加倍工作，把多餘的水分排出，長期下來會造成腎臟過度耗能，也可能導致電解質失衡、血鈉過低等問題，嚴重時甚至可能出現頭暈、肌肉無力、噁心，或在極端情況下引發抽搐與意識混亂。

長期出現「透明尿」可能會有什麼問題？

王士綱醫師指出，理想的尿液顏色應呈淡黃色或淺稻草色，這代表體內水分與代謝平衡良好，腎臟在正常濃縮與排泄廢物；若長期出現「透明尿」、頻尿或夜尿次數明顯增加，每晚都要起床尿尿至少2次以上，可能是身體的水分調節異常或腎臟功能負擔增加，恐是身體的水分代謝出了狀況。

王士綱醫師建議，此時應進一步接受腎功能檢查，例如檢測血中肌酸酐、尿蛋白，並搭配血液電解質分析，評估腎臟是否仍具備正常的過濾與代謝能力，才能早期發現異常、及時介入治療，守護腎臟健康。

為什麼會出現透明尿？

過度飲水或「健康迷思」導致的水中毒。 高血糖使尿液滲透壓上升，造成多尿。 慢性腎臟病早期患者，導致腎臟濃縮能力下降。 使用利尿劑、咖啡因或酒精等刺激性飲品。

回到原文

更多鏡報報導

男子「尿尿分岔」慌了 醫：40歲以上注意！有癌變可能

14歲少年「尿不出來」急送醫！驚見膀胱「塞滿38顆水晶寶寶」最大如鵪鶉蛋

14歲少女檢查出糖尿病！三餐外食「放學狂吃1零食」釀禍 母哭喊：我害了她一輩子