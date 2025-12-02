喝奶茶吸出一整隻蟑螂！北市衛生局稽查日出茶太揪1缺失 責令限期改善

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

日前有民眾在美麗華的連鎖手搖店日出茶太購買飲料，竟意外吸到一隻完整的蟑螂，引發關注。對此，台北市衛生局隨即派員前往稽查，發現該店熱水機旁的管線開孔缺乏防止病媒進出的設施，已要求業者在12月4日前完成改善，若屆時複查仍未通過，將依法處新台幣6萬元至2億元不等的罰鍰。

日前有民眾在美麗華的連鎖手搖店日出茶太購買飲料，竟意外吸到一隻完整的蟑螂。（圖源 Google地圖評論／ugo）

該名消費者在Google地圖的「Chatime日出茶太-台北美麗華店」評論區留言，表示自己購買了兩杯奶茶，其中一杯喝到一半時，突然感覺吸管吸入不明物體，吐出來查看竟是一隻外觀完好的小蟑螂。

當事人表示這是首次遇到如此嚴重的食品衛生問題，當下強烈的噁心感讓他身體不適並多次嘔吐。為了維護權益，他已將剩餘的飲料、珍珠以及該異物保留並拍照存證。他也特別指出，由於兩杯飲品皆出自同一批原料，因此衛生問題恐怕不只限於單一杯飲品。

台北市衛生局表示，稽查人員已於12月1日前往該門市，針對人員操作衛生、食材保存、環境清潔及病媒防治等項目進行檢核。雖然現場及食材中未發現病媒出沒的跡象，但確認「熱水機旁管線孔洞未設置防止病媒進出設施」屬於缺失，已責令業者須於12月4日前改善完畢，若複查時仍未符合標準，將依違反食安法第8條及44條規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

