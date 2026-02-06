「喝好水」開好運 3M淨水器助您除舊佈新 全台特力屋體驗熱銷中

家人團圓喝3M好水，開啟新年好運第一步。（圖片來源：AI 生成）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】大掃除了嗎？年關將至，許多人正忙著清理、換家電、添新物，希望以全新氣象迎來好運。「水」象徵財富流動與能量循環，乾淨的水意味著生活順心、財氣不斷。趁著除舊佈新的時節，不少家庭選擇升級家中的淨水系統，為健康把關，替新年開啟好運的第一步！

三款3M淨水神器，實現「省時、省力、省心」

3M長期深耕台灣市場，觀察到家庭用水的各種痛點：想喝熱水得等水壺燒開、冬天洗澡後容易皮膚乾澀、餐具易有殘留水漬！

為解決這些困擾，3M推出三款深受好評的淨水設備，從飲用用水到生活用水一次滿足。IH1000櫥下瞬熱式熱飲機以變頻瞬熱科技，開水即出、節能又安全，冬天泡茶、煮湯都快速方便。T31檯上型三溫飲水機能一鍵切換冰、溫、熱三種水溫，隨時滿足家人不同需求。VST全戶式軟水機則從源頭改善全屋水質，AI智慧控制讓每一滴水都潔淨，洗澡更滑順、衣物更柔軟、家電也更耐用！

越來越多家庭重視家中飲水煮水安全，將趁過年換新淨水設備。（圖片來源：AI 生成）

健康用水，就是全家的好運基礎

「用好水過好年」正成為今年除舊佈新的熱門關鍵字。隨著健康意識提升，越來越多家庭開始留意飲水安全。台灣部分地區仍有老舊管線與水塔沉積問題，煮沸過的水雖能殺菌，卻無法去除重金屬或雜質。升級3M淨水系統，不只讓料理更美味、泡茶更甘醇，還能減少對身體的負擔。對不少家庭而言，換一套淨水設備，不只是家電升級，更是投資全家的健康。

民眾可於全台特力屋找3M專業顧問現場諮詢。（圖片來源：3M淨水）

全台特力屋開放體驗 新年喝好水、順順過好年

為了讓更多人親身感受淨水科技的便利，現在到全台特力屋就能找到3M設置的體驗專區，由專業顧問提供現場諮詢，協助消費者依空間配置與家庭人數找到最佳方案。可實際體驗瞬熱、軟水、三溫切換等功能，感受水質變化帶來不同的用水品質，讓全家人在新的一年裡，喝出健康、喝出好運！