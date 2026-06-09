喝完別急著丟！廢寶特瓶變身高科技材料 打入航太市場

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中興大學化工系特聘教授林慶炫率領研究團隊，成功將廢棄寶特瓶PET塑膠升級為高性能樹脂，研究成果榮獲第24屆有庠科技論文獎綠色科技類獎項肯定。（中興大學提供）

喝完就丟的寶特瓶，未來可能變成飛機、電子產品的重要材料。興大化工系特聘教授林慶炫率領團隊，成功將廢棄寶特瓶中的PET塑膠，透過化學升級技術轉化為耐熱、耐用的高性能樹脂，不僅突破傳統回收塑膠只能製成低價產品的限制，也讓回收塑膠有機會打入電子、航太及先進複合材料等高附加價值市場。

全球塑膠廢棄物持續增加，如何提升回收塑膠價值，一直是綠色科技的重要課題。林慶炫指出，目前PET塑膠回收多採物理回收方式，僅能摻入約15％至16％回收料，再製成纖維、包材或容器等產品，附加價值有限。

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研究團隊則從化學結構重新設計，透過創新的化學升級技術，將廢棄PET塑膠轉換為高性能熱固性樹脂。相較於傳統石化樹脂，新材料在製程中所需溫度更低，可有效降低能源消耗；完成固化後，仍具備優異的耐熱性與穩定性，性能不遜於傳統石化材料。

林慶炫表示，許多人認為環保材料性能較差，但研究證明，只要透過材料設計與技術創新，回收塑膠同樣能成為高性能材料。這項技術除了有助提升塑膠回收產業價值，也能降低對石化原料的依賴，符合淨零碳排、減塑及循環經濟發展方向。

根據統計，台灣每年回收約11萬至12萬公噸廢PET寶特瓶，若能進一步透過化學升級技術創造高值化應用，不僅可提高回收效益，也有望為國內循環材料產業帶來新的發展契機。這項研究成果也獲得第24屆「有庠科技論文獎」綠色科技類獎項肯定。

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