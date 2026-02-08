喝完咖啡更疲倦！醫：恐藏神經系統過勞警訊

▲（圖／pexels）

[NOWnews今日新聞] 你是每天都要來杯咖啡的人嗎？基因醫師張家銘表示，有些人一喝就心跳變快、整個人坐不太住，有些人喝完反而覺得精神穩定、事情做得更順，這除了與先天體質不同有關，咖啡因的代謝速度，也是衡量人體肝臟處理能力與神經穩定程度的一項指標，很多時候，它更像是一個提醒，讓我們知道現在的代謝能力夠不夠，神經系統還能不能跟上現在的生活節奏「所以我常跟大家說，咖啡真的不只是拿來提神的」。

張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」中發文表示，很多人以為咖啡影響的是大腦，其實在分子層級，真正決定咖啡因命運的，是肝臟裡的一個關鍵酵素，叫做細胞色素一號Ａ二型酵素（CYP1A2, Cytochrome P450 1A2）。咖啡因進到身體後，會先跑去大腦，暫時佔住腺苷受體（Adenosine receptor）。這個受體本來是用來告訴大腦「累了、該休息了」。一旦被咖啡因佔住，大腦就會以為自己還很有精神。

接下來，就看肝臟處理得快不快。如果這個酵素效率好，咖啡因很快被分解，清醒一下就結束，身體自然回到平衡。如果這個酵素效率慢，咖啡因在體內停留時間拉長，大腦一直收不到「可以放鬆」的訊號，心跳、焦躁、睡眠品質自然就受到影響。

張家銘指出，有些人的身體，天生就比較慢，從基因體研究來看，影響這個酵素效率的，是細胞色素一號Ａ二型基因，還有負責調控它的芳香烴受體基因（AHR, Aryl hydrocarbon receptor gene）。兩個基因的組合，會讓人自然出現不同的咖啡因代謝速度。有些人是快代謝型，咖啡因來得快、走得也快。有些人是慢代謝型，咖啡因一進來，就在體內待很久。這不是適應力高低，也不是意志力問題，而是分子結構本來就不一樣。慢代謝型的人，其實不是比較弱，是身體比較細膩。刺激一來，感受就比較完整。

至於要怎麼知道自己是哪一型，張家銘表示，如果喝完咖啡後，心跳很快、胸口不太舒服，代表咖啡因在血液裡停留時間偏長。如果早上喝咖啡，晚上還翻來翻去，代表腦部的腺苷訊號一直被干擾。如果喝完覺得腦袋很清楚，但心裡卻有一種坐立難安的感覺，通常和神經傳導物質平衡被影響有關，像多巴胺、正腎上腺素與伽瑪胺基丁酸（GABA）之間的比例變化。

最後，張家銘說，咖啡因，其實是最貼近生活的代謝指標，在臨床上，他常把咖啡因當成一個觀察工具「如果一個人原本對咖啡很自在，後來卻越來越敏感，常常代表身體正在累積負荷。如果喝完咖啡反而更疲倦，多半是神經系統長期處在高張狀態」，咖啡因每天都在幫我們做一個小小的分子測試。它測的是肝臟的處理能力，神經的穩定程度，還有生活是不是已經超過身體想要的速度。

