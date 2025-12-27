喝完失眠？霸王茶姬咖啡因風波 股價暴跌14%

在美國股市上市的大陸知名手搖飲品牌「霸王茶姬」近日捲入咖啡因含量爭議，引發消費者健康疑慮與市場震盪。許多網友在社群平台抱怨飲用後出現心跳加快、整夜失眠等不適症狀，此爭議導致品牌股價一度重挫14%，創下上市以來新低。

大陸知名手搖飲霸王茶姬捲入咖啡因爭議。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，近期大陸社群平台上出現大量關於霸王茶姬飲品的負面評論，消費者紛紛表示飲用後出現整夜睡不著、心跳加快等症狀。甚至有自媒體博主發文指控霸王茶姬飲料咖啡因含量過高，形容是「準毒品的擦邊球」。這些爭議不斷延燒，直接反映在公司股價上，造成市值大幅縮水。

廣告 廣告

對於外界質疑，霸王茶姬發表長文回應，強調以每100毫升計算，其飲品的咖啡因含量與一杯拿鐵咖啡大致相當。進一步分析顯示，霸王茶姬招牌飲品「伯牙絕弦」含有厚乳、茉莉花茶和風味糖漿，一杯約470毫升，咖啡因含量110毫克。而紅茶基底的「萬里木蘭」咖啡因含量更高達184毫克。相較之下，大陸其他手搖品牌如喜茶奶茶約含178毫克咖啡因，一點點奶茶約含134毫克。

為了回應消費者疑慮，霸王茶姬已邀請營養師協助研發低咖啡因配方，將茶葉咖啡因含量降低約50%，希望在口感與健康之間找到新的平衡點。這一系列措施是否能夠挽回消費者信心並改善市場表現，仍有待觀察。

更多 TVBS 報導

營養師曝「6大抗癌飲食」！吃錯增罹癌率 飽和脂肪別碰

抽我抽我！尾牙季上班族盼拿「現金or家電」

喝的月餅！大陸茶飲「流心奶黃珍珠」530大卡 喝出月餅同款香

藍牙喇叭突「自燃冒煙」不只１例！ 男嚇：沒使用、沒充電

