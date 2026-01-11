喝對咖啡可降4成肝癌風險！ 醫：綠原酸是身體的滅火隊

咖啡不僅是提神飲品，更被證實具有護肝功效。西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸表示，研究發現每日飲用咖啡者，罹患肝癌的風險可降低40%，關鍵在於咖啡含有綠原酸這種強效多酚類植化素，但選擇適合的烘焙方式才能發揮最大效益。

研究發現每日飲用咖啡者，罹患肝癌的風險可降低40%，關鍵在於咖啡含有綠原酸這種強效多酚類植化素，但選擇適合的烘焙方式才能發揮最大效益。 （示意圖／Pixabay）

邱筱宸在臉書粉專指出，綠原酸可比喻為體內的滅火隊，具備抗氧化、調節血糖、改善胰島素阻抗，甚至促進脂肪代謝等多重功能，是咖啡護肝的重要功臣之一。然而綠原酸有個致命弱點就是怕高溫，烘焙溫度會直接影響其含量。

關於烘焙方式的選擇，邱筱宸強調沒有絕對好壞，只有適不適合的問題。淺烘焙咖啡因烘焙時間短、溫度低，能保留最多綠原酸，若追求最強抗氧化效果，淺烘焙是首選，但其酸度較高，空腹飲用容易刺激胃部和食道。

深烘焙咖啡雖然因烘焙時間長可能破壞部分綠原酸，但高溫卻催生另一種物質NMP。邱筱宸表示，研究證實NMP能抑制胃酸分泌，因此深烘焙咖啡比淺烘焙咖啡更不傷胃。

鐵胃族可優先選擇淺烘焙咖啡，獲得更多抗氧化和抗老紅利；胃敏感族則應選擇深烘焙咖啡。 （示意圖／Pixabay）

針對不同體質者，邱筱宸建議鐵胃族可優先選擇淺烘焙咖啡，獲得更多抗氧化和抗老紅利；胃敏感族則應選擇深烘焙咖啡，別為了追求抗氧化讓胃部受苦。她提醒，無論深焙或淺焙，黑咖啡最健康，因為加了糖和奶精，護肝、抗氧化的好處就會被發炎反應與熱量抵銷。

邱筱宸也提供飲用建議，若喝不慣黑咖啡，可加入少量無糖豆漿或燕麥奶，但需記得計算熱量。她建議喝完咖啡後再飲用半杯白開水，沖淡口腔中的色素與酸性，避免色素沉積在牙齒上。

