喝對咖啡有助健康！灃食舉辦「良食脈動」講座解析咖啡與代謝

咖啡早已成為許多人每日不可或缺的飲品，然而，咖啡究竟是健康助力，還是潛藏代謝風險的來源，長期以來眾說紛紜。對此，灃食公益飲食文化教育基金會近期舉辦「良食脈動」系列講座，解析咖啡與代謝之間的關聯。

灃食公益飲食文化教育基金會近期舉辦「良食脈動」系列講座，解析咖啡與代謝之間的關聯。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供）

本場講座由多位灃食智庫老師共同參與，吸引眾多關心健康議題的民眾到場，顯示民眾對於飲食資訊的理解需求，已從「吃不吃」轉向「怎麼理解、如何選擇」。

中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝指出，咖啡與代謝健康的關聯，關鍵並不僅止於咖啡因，更與咖啡中所含的多元成分密切相關。研究顯示，咖啡中天然存在的綠原酸等多酚類成分，在適量攝取且加工方式適當的情況下，與抗氧化及代謝調節具有潛在正向關聯，但仍需建立在整體飲食與生活型態配合的基礎之上。

周志輝提醒，咖啡是否能成為健康助力，關鍵在於「怎麼喝」。他指出，咖啡中的綠原酸含量與烘焙程度密切相關，烘焙越深，含量越低；若想攝取較多綠原酸，可選擇淺焙咖啡豆，並避免添加糖與奶精，才能真正發揮咖啡對代謝的正向影響。他也強調，相較於追逐「提神」「燃脂」等行銷標語，理解咖啡成分、加工方式與飲用頻率，更為重要。

咖啡早已成為許多人每日不可或缺的飲品，然而，咖啡究竟是健康助力，還是潛藏代謝風險的來源，長期以來眾說紛紜。（示意圖／Pixabay）

台大食品科技研究所特聘教授兼所長潘敏雄也從食品科學角度說明，蔬果中天然存在的多酚、花青素、類胡蘿蔔素等植化素，與抗氧化、抗發炎及代謝調節密切相關；而咖啡中的綠原酸，正是植化素的一種，其健康效益來自天然食物中的整體作用，唯有建立在適量攝取與均衡飲食型態之下，才能對代謝健康發揮正向影響。

灃食公益飲食文化教育基金會董事長暨執行長林芳燕表示，「良食脈動」系列講座並非要告訴民眾什麼可以吃、什麼不能吃，而是希望透過食品科學與營養知識，培養大眾「看懂再選擇」的能力。唯有理解背後的科學依據，才能在資訊紛雜的環境中，做出適合自身與家庭的飲食決定。

董事長暨執行長林芳燕（右起）、台灣大學食品科技研究所特聘教授潘敏雄、中興大學食品暨應用生物科技學系教授周志輝、營養師呂孟凡。（圖／灃食公益飲食文化教育基金會提供）

她指出，灃食長期與食品科學、食品營養及相關領域學者合作，建構「灃食智庫」作為飲食教育的重要知識後盾。未來，基金會將持續網羅來自產官學界的飲食教育專家與學者，整合研究、政策與生活實務觀點，共同推動以科學為本、貼近生活的飲食教育，讓正確的飲食素養能真正走進家庭與校園。

林芳燕也強調，飲食習慣多在8至12歲逐漸定型，灃食未來將透過系列講座、創新食育課程與永續環境體驗等多元形式，陪伴孩子與家長建立長期可實踐的飲食觀念。

