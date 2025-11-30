喝手搖吸到小蟑螂！民眾反胃嘔吐 日出茶太：門市已消毒清潔

有民眾喝手搖時吸到整隻小蟑螂。（示意圖，photo-ac）

一名民眾近日在手搖店「Chatime日出茶太」台北美麗華店買飲料，不料竟喝到一整隻蟑螂，事後反胃嘔吐數次，該民眾在店家Google評論留下紀錄，表示將向相關單位通報，業者則在下方回覆，門市已消毒與清潔，並會協助處理退款及補償。

民眾在該門市的Google評論留下1星，指出自己28日購買2杯飲料，在其中1杯吸到異物，確認後竟是一隻完整的小蟑螂，民眾表示，事發後感到反胃，多次嘔吐。

民眾強調，這是自己首次遇到如此嚴重的食安問題，已拍照存證並保留飲品與異物，認為此問題不是簡單退費就能解決，將向美麗華管理處反映及相關單位通報，並追蹤店家的後續處理。

對此，業者則留言回覆：「我們已立即展開門市消毒清潔作業，並將同步強化門市夥伴在衛生管理與作業標準上的訓練，以確保未來產品供應的品質」，同時也請請該名消費者欲品牌聯繫，將盡快安排專人協助處理後續退款及補償事宜。

有民眾反映喝飲料時吸到整隻小蟑螂，業者表示門市已消毒。（翻攝自「Chatime日出茶太」台北美麗華店Google評論）





