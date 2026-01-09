喝拿鐵皮膚癢又脹氣？ 醫揭牛奶、糖分藏發炎危機

若民眾長期出現不明原因的皮膚搔癢、反覆冒痘或消化不良脹氣等症狀，問題可能就出在每日飲用的拿鐵咖啡上。營養功能醫學醫師劉博仁指出，咖啡本身並無問題，真正的發炎地雷其實是添加在咖啡中的糖分與牛奶。

劉博仁在臉書發文解釋，糖分攝取會刺激人體胰島素分泌，進而引發一連串荷爾蒙波動，導致皮膚油脂分泌量增加而容易長痘痘，同時糖分更會直接啟動身體的發炎反應。他建議民眾改喝無糖咖啡，避免糖分帶來的負面影響。

針對牛奶的部分，劉博仁表示，儘管牛奶富含營養價值，但不少人其實有乳糖不耐或對牛奶蛋白敏感的問題。當飲用拿鐵後容易腹瀉或脹氣，代表腸道無法有效分解乳糖，殘留的乳糖在腸道中發酵，會破壞腸道黏膜屏障，使發炎因子流竄全身。

儘管牛奶富含營養價值，但不少人其實有乳糖不耐或對牛奶蛋白敏感的問題。 （示意圖／Pixabay）

他進一步引用2025年的回顧性研究指出，A1型蛋白在消化過程中會產生一種胜肽，容易刺激腸道發炎並引起全身性免疫反應。這也解釋了為何有些人檢查過敏原沒有問題，但一喝牛奶皮膚就會發癢的現象。

劉博仁建議，若懷疑自己對拿鐵中的牛奶或糖分有不良反應，可依循戒糖、替換、挑選三個步驟進行測試。首先可嘗試飲用兩週的無糖拿鐵，觀察皮膚狀況變化。若仍持續搔癢或長痘，可將牛奶替換成燕麥奶或杏仁奶。若真的偏好牛奶，則可挑選標榜A2蛋白的鮮乳，因其對腸道屏障的影響相對較小。

