喝整鍋南瓜湯血糖飆破表！營養師揭澱粉真相
每到萬聖節，街頭巷尾總能看到各種可愛又搗蛋的南瓜登場，不論是雕成南瓜燈，還是端上餐桌變成香濃南瓜湯，都讓人覺得應景又療癒。不過，營養師高敏敏提醒，南瓜雖然富含營養，卻不是蔬菜，而是澱粉類食物，若吃錯份量，小心血糖默默飆高。
高敏敏分享，門診中曾遇過一位可愛的老爺爺問她「為什麼我每天都喝菜湯，血糖還是越來越高？」一問才發現，這位爺爺的「菜湯」，其實是整顆南瓜下去熬，而且一鍋全自己喝完，結果血糖長期居高不下，連醣化血色素都飆到8。
不過高敏敏強調，別因此害怕南瓜。南瓜屬於「原形澱粉」，含有豐富膳食纖維與營養素，只要懂得掌握份量、取代部分白飯或麵條，其實是非常棒的能量來源，它富含β-胡蘿蔔素，能轉化為維生素A，保護視力、強化皮膚與黏膜；而豐富的膳食纖維則能增加飽足感、幫助腸胃蠕動，甚至對控制食慾也有幫助。
此外，南瓜中的維生素A、E、C三重抗氧化組合，能增強免疫力、延緩老化、幫助修復細胞；鉀離子則有助穩定血壓、改善水腫體質，是秋冬養生的好夥伴。連南瓜籽都暗藏玄機，富含鋅元素，對男性的攝護腺健康與免疫防禦力尤其重要。
高敏敏建議，平常就可以把南瓜當作主食來搭配，它其實是屬於「全穀雜糧類」的一員，用來取代精緻澱粉，對身體更好也更有飽足感！
