喝星巴克510抽中10萬 百萬壓軸獎還沒開、人人都有機會！

記者鍾釗榛／綜合報導

中央普發1萬元後，桃園市政府推「百倍奉還」活動，把民眾手上的現金變大。11月12日起到12月底，只要在桃園合法店家消費，單筆每滿100元就能拿1組抽獎序號，最高還能領到600組，簡直越買越划算。

喝咖啡也能中10萬！

桃園市經發局透露，活動至今已抽出26個獎項，其中11月最大獎10萬元得主，是在中壢某間星巴克消費的幸運兒。對方只花510元喝咖啡，直接把10萬帶回家，等於瞬間變成「百倍奉還」真實版。

11月最大獎10萬元得主是在星巴克消費510元。（圖／翻攝桃園市政府經發局FB）

還有百萬壓軸

活動一路抽到12月31日，內容相當豐富，每天抽1萬元、每週抽5萬元、每月再抽10萬元，最後還有重頭戲百萬現金大獎一名。發票登錄期限延長到 2026年1月7日晚間11點59分，想抽的人完全不用擔心時間不夠。

特約商圈再加碼

如果到桃園的特約觀光工廠或商圈店家消費，除了可以參加「百倍奉還」外，還能再拿額外加碼獎。桃園市經發局也呼籲民眾多來桃園走走、吃飯、消費，想知道最新活動內容，直接上經發局臉書或官網就能查詢。

