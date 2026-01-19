喝毒咖啡闖泳池持槍瞄準2童 惡男看到影片：不好意思！我對不起大家

陳男持搶闖游泳池瞄準2童拉滑套、扣扳機，所幸未擊發。

台中陳姓男子去年10月喝完毒咖啡包後，持槍、子彈闖入一間游泳池學校，兩次拉滑套、瞄準1教練2童，所幸跌入池中，未傷害到人。今（19）日開庭勘驗監視器畫面，陳嫌低頭不敢直視自己怪異、脫序行為，說「真的不好意思，我對不起大家」，他承認自己客觀上的行為，但主觀上否認有意圖開槍、殺人的犯意。

陳嫌（29歲）供稱，非制式手槍、子彈和咖啡包，都是在幫忙邱姓朋友（在押）搬家的時候，未經同意從其家中取得。陳的律師為其辯解，陳願意具體供出犯罪物品的來源，幫助查獲毒品上源，證明陳嫌無犯罪意圖，其行為都是在意識不清下所為。有關陳嫌涉及毒品來源部分，台中檢方另案偵辦中。

這起案件發生在去年10月10日下午6時許，陳男攜帶1把手槍和26顆子彈，闖入西屯區1間游泳學校，先闖入辦公室，黃姓主管看到趕緊走避，陳男接著轉往游泳池，當時葉姓教練正在指導一對7歲和6歲兄妹游泳，陳男竟持槍先拉滑套，接著兩度朝葉男和6歲女童瞄準後扣扳機，所幸未擊發。

陳男又到泳池外面的停車場，以手槍敲擊蔡姓民眾的自小客車，造成擋風玻璃破裂，讓車內蔡姓民眾和女兒飽受驚嚇。所幸警方獲報趕來，當場將他制伏，查扣改造手槍1支和子彈26顆，並扣得毒品咖啡包58包、毒品咖啡包殘渣袋4包。

陳男在檢方偵訊時，辯稱自己當時喝了快要20包咖啡包，已經沒什麼意識，也沒辦法控制自己的身體。檢方依對未滿7歲之人犯殺人未遂及殺人未遂等犯行起訴。

