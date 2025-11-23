喝水不足的5大警訊：當身體提醒你該補水了！
水是人體最重要的營養素之一，參與代謝、循環、排毒、體溫調節與各項生理反應。然而現代人忙碌又久坐，常常整天只喝幾口水，卻不知道身體早已在「悄悄抗議」。當水分不足，從精神、皮膚、腸胃到泌尿系統，幾乎全身都會受到影響。以下整理 喝水太少出現的5大典型警訊，如果你中了好幾項，該趕快補水了！
1.沒精神、全身不舒服
水喝得不夠多，會影響新陳代謝，導致精神不佳，稱為「辦公室症候群」。有時候會出現全身酸軟、呼吸不順、喘不過氣，或是頭暈目眩等類似感冒的狀況，總之，老感覺全身不對勁。於是很多人開始病急亂投醫，家醫科、耳鼻喉科、心臟內科……，醫院每一科繞了一圈，檢查之後又都沒有問題，最後才找到問題的癥結點，一顆藥都不用吃，只需要多喝水就好，原來是缺水影響了新陳代謝造成的。
2.便秘、解便不順
便秘不算是種疾病，但卻是臨床很常見的症狀，尤其是女性，更容易有這樣的困擾，主要包括排便次數減少、糞便量減少、糞便乾結、排便困難等，只要上述症狀同時存在兩種以上，就算是便秘。上班族忙起來，常常忘記喝水或久坐不動，這些都是造成便秘的危險因子，而且根據統計，多數便秘患者都屬於不愛喝水的族群，再加上不愛活動，導致腸胃道蠕動減緩，以致解便不順或便祕。
3.眼屎多、眼瞼又乾澀
很多缺乏水分的人，容易產生眼屎，加上現代人大多長時間盯著手機、電腦，眨眼的次數太少，辦公室又多有空調，室內空氣乾燥，導致眼睛表面的水分減少，初期可能感覺眼瞼乾澀，之後惱人的眼屎就會悄悄「出沒」。
4.皮膚變乾、細紋多
體內水分夠不夠和皮膚表現出來的狀況關係很大，這從坊間開架式保養品中，多數強調保水、保濕功效，就可以看得出來。含水充足的肌膚，呈現水噹噹的Ｑ彈剔透，缺水的肌膚則會變得乾燥，有老化、鬆弛或細紋等現象，看起來比實際年齡老了好幾歲。
5.小便灼熱、容易有結石
泌尿道發炎而求診的患者常自述感覺小便時有灼熱感，或有尿意卻尿不多。這是因為夏天溫度高，流汗機會比較多，要是忘記補充水分，很可能就造成泌尿道感染。
水喝太少還可能引發結石危機，痛起來可是會要人命的。許多人都知道要補鈣，必須在年輕時儲存骨本，但若是每天補鈣，卻沒有喝足量的水，等於種下結石的危險因子。
（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
·吃東西噎到，急診醫授「第一時間救命動作」！ 千萬不要等人倒下才做
·魚刺哽到喉嚨吞飯、喝醋都NG！ 第一時間這樣處理才是正解
