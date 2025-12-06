喝水也會嗆？2成長輩每週嗆咳3次…吞嚥退化如看不見的牆，阻隔正常生活！4技巧遠離吸入性肺炎





高齡者常因牙口退化、肌力變弱與神經反應變慢，出現咀嚼與吞嚥困難，導致食物誤入氣管引發吸入性肺炎。據台灣健保資料統計，38.7%的吸入性肺炎患者合併有吞嚥困難，而國健署估計，逾65歲年長者有 21.8%每週進食嗆咳至少有3次，其中約8萬人因此面臨吸入性肺炎的風險。

許多長者對日常飲食戒慎恐懼，甚至因此放棄進食，導致體力與健康急速下滑。醫師提醒，若長者出現反覆嗆咳、咳不停或長期吞嚥困難等狀況，代表已有誤吸風險，一定要盡早就醫。透過專業評估、吞嚥訓練與安全飲食技巧，讓長輩在家也能吃得安心、活得有品質。

「喝水就嗆，還要住院。」72歲的陳爺爺只剩下8顆牙，隨著年齡增長，吞嚥肌力也逐漸退化，不只喝水會嗆到，連吃飯都變得困難，多次因吸入性肺炎住院，導致他對進食越來越失去興趣，體力與健康也快速下滑。

家人為了改善他的狀況，聽從朋友建議購買增稠劑，試圖調整飲水濃稠度，但結果不是太稠就是太稀，不僅口感不佳，也未能減少嗆咳。直到家人帶他到醫院，在復健科與語言治療師的介入下，才真正找到問題根源，重新建立安全進食的能力。

3因素害年長者「吞嚥退化」

衛生福利部臺北醫院醫師張湘琦指出，高齡者的吞嚥退化，就像一道看不見的牆，默默阻隔了正常生活。

牙齒缺失、肌力下降與神經反應變慢，都會讓長者出現咀嚼與吞嚥困難。

一旦食物誤入氣管，便可能引發吸入性肺炎；若長期進食不順也會降低飲食意願，更容易導致營養不良與肌少症，提升跌倒與染病風險。

張湘琦強調，吞嚥問題不能只靠單一檢查或輔具解決，而是需要完整的專業評估與治療。復健科會與語言治療師合作，針對個別狀況安排吞嚥復能訓練，並利用超音波觀察舌頭、舌骨與咽喉的動作變化，作為調整訓練強度與追蹤進展的重要依據，幫助長輩重新建立安全進食的能力。

4吞嚥技巧，在家也能練習

語言治療師劉又菱進一步分享4個在家也能練習的吞嚥技巧，能協助長輩降低嗆咳風險，提升安全：

1、正確用餐姿勢：用餐時保持坐直、靠緊椅背；若需餵食，長輩微微前傾，照顧者從由下往上餵食，有助食物順利吞下。

▲照顧者應採「由下往上」的角度餵食，並遵循「一口少量、慢慢吃」的原則。（圖／衛生福利部臺北醫院提供）

2、控制份量與速度：每口少量、慢慢吃，確定口腔與咽喉無殘留後再入口，也可適時休息，避免疲累導致誤吞。

3、進食時避免交談：邊吃邊說話容易吸氣不慎，使食物誤入氣管，引發嗆咳甚至肺炎。

4、進行喉部上抬運動：透過「假聲練習」鍛鍊喉部肌力。以手指觸摸喉結，喉部上抬，從低音到高音發出「阿」或「一」的聲音，維持3至5秒，能強化喉部上抬能力，降低誤吸風險。

許多家庭照顧者會購買增稠劑調整食物質地與液體流速，希望改善嗆咳，但張湘琦提醒，增稠劑並非人人適用，也不是越濃越好。

增稠劑調配比例若不恰當，反而可能降低咽喉敏感度，讓食物更容易停留在咽喉處、吞不乾淨，提升肺炎風險。因此，增稠劑的使用應由專業人員評估指導，切勿自行嘗試。

「及早發現、盡早介入，是守住健康的關鍵。」張湘琦呼籲，若長輩反覆嗆咳、咳不停或長期吞嚥困難，代表已有誤吸風險，一定要盡早就醫。透過超音波或攝影檢查，搭配個人化的吞嚥訓練與飲食調整，能顯著降低誤吸與肺炎機率，讓長輩重新享受進食，重拾生活品質。

