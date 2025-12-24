「喝水也會胖」是真的？名醫科學揭密！「這2字」決定一切

記者施春美／台北報導

減重是許多人的終身志業。(示意圖／pixabay)

肥胖是現代人的重要健康議題，有人自認是「喝水也會胖」的體質，而容易放棄減重。醫師王思恒表示，在科學面前，人們必須知道，體重計不會說謊，它只會反映熱力學定律。因此，即使真有家族遺傳的肥胖體質，如何控制體重、體態仍是自己的責任，「心態」才是關鍵。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，他在診間常聽到患者稱，「真的吃很少，但就是瘦不下來，一定是代謝系統壞掉了！」但是，在科學與邏輯面前，人們必須面對一個真相：體重計不會說謊，它只會反映熱力學定律。

王思恒表示，心理學有一概念叫做「內控觀念」，擁有這種特質的人相信「我的行為決定了結果。」相反地，「外控觀念」者認為「是基因、運氣或大環境害了我。」

他表示，在減重一事上，這兩者的界線常被混淆。他藉此釐清「過錯」與「責任」的差別：

◆過錯：也許真的有家族遺傳的肥胖體質、甲狀腺低下、多囊性卵巢，或天生代謝率比別人低 15%。就像第一次打電動就被分配到「極難模式」，這不是個人的錯，是基因發給你的爛牌。

◆責任： 即便手握爛牌，怎麼把它打好依然是你的責任。

王思恒表示，減重者若想打破停滯，需要借用「極度責任」思維：

第一步：擁抱殘酷的現實

停止憑「感覺」覺得自己吃很少。若數據（體重/體脂）沒變，就須承認數據是對的，自我感覺是錯的，這是最痛、但也最重要的一步。

第二步：區分過錯與責任

別再抱怨自身遺傳不好。人不應讓這個「不公平」成為放棄的藉口，而是應該因此更加努力，並專注於自己能改變的事。

第三步：優化可控因素

一旦拿回控制權，焦點就會從「找藉口」轉向「找策略」。

懷疑荷爾蒙？去抽血檢查，有病就治，治療也是一種控制。懷疑熱量算錯？買個電子秤，連拿鐵、醬汁都精確秤重。

王思恒強調，因肥胖與併發症所苦的患者，在醫師指導下使用減重藥物，絕對不是取巧、偷懶的行為。尋求協助是強者的心理特質。上天或許給一個人易胖的基因，但只有個人能拯救自己的體態。

