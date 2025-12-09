「喝水也艱苦」！老菸槍患第三期食道癌 達文西手術重建食道保命





58歲王先生長期抽菸喝酒，半年前感覺吃飯會卡住，而且出現胸口灼熱感，原本以為年紀大或胃食道逆流發作，並未放在心上，直到連喝水都吞不下去，胸口像被異物堵住，才驚覺就醫檢查，結果已是下段食道癌第三期合併淋巴轉移，醫師建議新輔助放化療後安排手術切除食道及重建胃管，鼓勵他繼續與病魔搏鬥。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，食道癌早期症狀十分隱匿，常被誤認為胃食道逆流或喉嚨炎，雖然會不舒服，但多半都認為「忍一下就過了」，等到出現明顯吞嚥困難，通常已是中晚期，尤其男性更是高危險群，致癌風險因子則包括抽菸、喝烈酒、吃檳榔、喜好過燙食物以及長期胃酸逆流未治療等，都會造成食道黏膜反覆受傷演變成癌化。

經與患者討論後，考量腫瘤為8公分大，且轉移到腹部淋巴部位，因此建議先接受新輔助放射線治療及化學治療後，藉此縮小腫瘤並獲得穩定控制，接著再安排達文西食道切除暨胃管重建手術，這項微創手術是近年治療食道癌的重要突破，可在大幅減少傷口與疼痛的情況下完成複雜的癌症切除。

劉柏毅表示，手術僅需透過數個約一至兩公分的小傷口即可完成，會藉由3D立體內視鏡與高度靈活的機械手臂切除食道腫瘤，並進行縱膈腔淋巴清掃，而清晰視野下可避開控制聲帶與吞嚥的重要神經，減少出血與神經損傷風險，也讓手術更加精準安全。

經完成胸腔食道切除後，會再將胃部周邊血管仔細分離，並把胃修整成管狀，將這條重建後的胃管，經由橫膈膜的食道裂孔一路上拉至頸部，與剩餘的食道做吻合，完整完成「食道切除暨胃管重建」流程。

由於達文西微創手術具有傷口小、出血量低以及復原快的優點，因此王先生術後疼痛明顯減輕，住院恢復速度也比傳統開胸手術快許多，隔日即可逐步下床活動，飲食也依照醫囑循序漸進恢復，他對醫療團隊表達高度感謝，也直呼「如果早點檢查或許就不會這麼嚴重了」。

劉柏毅提醒，食道癌早期發現仍是提升存活率的關鍵，如果能在第一、第二期就診斷治療，多數患者可透過內視鏡黏膜切除或微創手術達到良好治療效果，甚至不需要大範圍切除，而一旦拖延至第三期或合併淋巴轉移，治療複雜度及風險將大幅提高。

因此劉柏毅建議，民眾可以透過日常生活習慣降低食道癌風險，例如務必避免菸酒檳榔、減少攝取過燙食物、規律作息、避免暴飲暴食，以及妥善控制胃食道逆流，都是保護食道的重要方式，一旦高風險族群或長期有喉嚨異物感，最好能每年安排胃鏡檢查，不要忽視身體發出的早期警訊。

