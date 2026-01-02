喝水就會胖？營養師分析減重卡關2原因：別再讓水背黑鍋

少民眾在減重過程中，常抱怨自己「喝水也會胖」。對此，營養師建銘指出，水本身完全不含熱量，不可能直接造成肥胖。（翻攝自photo-ac）

不少民眾在減重過程中，常抱怨自己「喝水也會胖」。對此，營養師建銘指出，水本身完全不含熱量，不可能直接造成肥胖，真正讓體重上升的原因，多半來自含糖飲品與短暫性水腫，呼籲民眾別再誤會白開水，反而應該善用喝水幫助代謝、穩定體重。

營養師建銘近日在臉書粉絲專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，在門診中經常聽到民眾感嘆自己「連呼吸、喝水都會胖」，甚至想「斷水」。

喝水就會胖？ 營養師解答

他指出，造成肥胖的關鍵在於「熱量」，在六大類食物中，只有醣類、蛋白質與脂肪具有提供熱量、讓身體儲存能量的本事；至白開水的熱量為零，不論喝多少，都不可能直接轉化為體脂肪。

建銘營養師分析，真正的原因通常來自兩個方向：

喝的「水」不單純：許多人以為在補水，其實是在「補糖」，加了珍珠椰果的手搖飲，看似健康的果汁，加糖加奶的拿鐵等，雖然看似補水，實際上是「液體熱量炸彈」，一杯500ml的微糖飲料熱量甚至可能等於半碗飯。 是「水腫」不是「胖」：吃太鹹（鈉攝取過多）、久坐不動會造成體內水分滯留，體重短期上升，但這並非脂肪，隨著飲食清淡與多喝「真正的水」，它就會排出去。

