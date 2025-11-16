喝水就能瘦？日本機能水爆紅 專家揭減少內臟脂肪關鍵

台中市 / 綜合報導 又有雞蛋被驗出芬普尼！台中市食安處10日在梧棲區一間蛋行抽驗，檢出蛋行內的雞蛋含有芬普尼代謝物0.05ppm，超過法定標準，追朔業者購入源頭發現，這批200籃共4萬顆雞蛋，是在9日時，跟彰化的文雅畜牧場進貨的，而文雅畜牧場因為雞蛋和羽毛被驗出含有芬普尼，因此被移動管制，不能出貨，卻涉嫌非法販售，食安處在蛋行查扣38籃雞蛋，其他162籃3萬顆問題蛋，恐怕已經賣出，被消費者吃下肚。食藥署跟彰化縣府表示，畜牧場被列移動管制，卻非法販售雞蛋給蛋行，已經函送檢調偵辦。食安處人員在現場，把一顆顆雞蛋裝進塑膠袋，忙著進行抽檢，因為含有芬普尼超標的雞蛋又出現了，台中市食安處，10日在梧棲區一間蛋行抽驗，從他們賣的雞蛋中，檢出芬普尼代謝物0.05ppm超出法定標準。蛋行業者開放讓顧客退貨，也低調表示，說他們是從彰化文雅畜牧場進貨的，雞蛋被驗出芬普尼，畜牧場業者有跟他們道歉。民眾VS.記者說：「買了10幾年了，(一直都很相信他們？)對，他們很無辜，他們也有講。」食藥署調查，這間蛋行業者9日從彰化文雅畜牧場進貨雞蛋，而文雅畜牧場，11月4日被驗出雞蛋含有芬普尼代謝物，11月10日複驗雞蛋還是有芬普尼代謝物外，羽毛也有芬普尼，因此彰化動防所懷疑，業者使用含有芬普尼的殺蟲劑，噴灑雞隻，而畜牧場明明被要求移動管制，為何還有問題蛋流出。食藥署副署長蔡淑貞說：「對於已經在移動管制的案例場，仍然有蛋非法流出，食藥署還是嚴正要求要說清楚。」台中食安處10日抽驗梧棲這間蛋行的雞蛋，就在昨(14)日當天檢驗發現含有芬普尼，立刻攔截下架38籃問題雞蛋，但這批貨業者總共跟文雅畜牧場買了200籃，也就是說已經有162籃，超過3萬顆雞蛋，販售給散客、35家各類小型餐飲、麵店以及早餐店。台中市食安處秘書蔡文哲說：「對於文雅畜牧場是否涉及違規販售的部分，也立即移請彰化縣政府查處。」彰化動物防疫所所長董孟治說：「經查這個雞蛋的保鮮日期是在11月26日，屬11月6日生產的雞蛋，這段期間還是屬於移動管制期間。」彰化縣府把矛頭指向文雅畜牧場，認為業者在管制期間，把6號生產的雞蛋販售，私下非法販售，讓問題雞蛋流入市面，針對非法販售，縣府已經把案件函送彰化地檢署偵辦。 原始連結

