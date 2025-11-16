喝水就能瘦？日本機能水爆紅 專家揭減少內臟脂肪關鍵
【NOW健康 辰蘊如／台中報導】近期日本飲料大廠SUNTORY推出一款名為「特水」的機能飲品，主打外觀與一般飲用水無異，卻能幫助減少內臟脂肪，在日本社群媒體引發熱烈討論。這款產品瞄準日本上班族普遍面臨的腰圍超標問題，標榜只要像平常一樣喝水，就能輕鬆管理體態，讓不少想減重卻難以改變飲食習慣的人躍躍欲試。但「喝水減肥」的概念和功能性飲水的健康幫助，的確還有待商榷。
特水的其中成分 與促進代謝有關
「特水」的核心成分是從發酵米糠中萃取的多酚化合物HMPA。根據SUNTORY公開的研究報告，研究團隊針對體重指數介於23到30的受試者進行為期12週的試驗，讓受試者每天攝取含有23毫克HMPA的飲品。結果顯示實驗組的內臟脂肪面積平均減少約2平方公分，而未攝取HMPA的對照組則增加約2平方公分。研究人員認為這種成分可能透過促進代謝、加速脂肪分解等方式產生效果。
需要特別說明的是，內臟脂肪是累積在腹腔器官周圍的脂肪組織，與皮膚下方可觸摸到的皮下脂肪不同。當男性腰圍超過90公分、女性超過80公分時，通常代表內臟脂肪已經過量，這種狀況與心血管疾病、糖尿病等代謝性疾病的風險密切相關，單靠飲用機能水恐怕難以全面改善。
每日正確飲水 做好整體健康管理
儘管功能性飲水概念新穎，兒童過敏免疫專科鄔碧瑜醫師強調良好的飲水習慣本身就對身體有多重益處；而一般成年人每天建議的飲水量約為體重公斤數乘以30到40毫升，例如60公斤的成人每日約需1800到2400毫升水分。充足的水分攝取能維持大腦運作效率、協助腎臟排除代謝廢物並降低結石風險、保持血液適當濃度減輕心臟負擔，同時幫助消化系統正常運作、維持關節靈活度。
鄔碧瑜醫師提醒，無論是普通飲用水或添加機能成分的產品，都只能作為健康管理的輔助角色。想要有效減少內臟脂肪，其根本之道仍在於控制熱量攝取、建立規律運動習慣、確保充足睡眠品質與適度紓解壓力。過度仰賴單一產品而忽略整體生活型態的調整，不僅減重效果有限，更可能讓人輕忽肥胖帶來的健康警訊。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸膚質非乾即油？混合肌是常態 AI皮膚檢測讓保養更精準
▸高度近視小心核性白內障 醫揭飛秒雷射白內障手術優勢
其他人也在看
營養師教你「升級」哈佛抗癌蔬菜湯！添加3食材更營養3種人喝湯要注意
最近哈佛大學教授推薦的「抗癌蔬菜湯」爆火，只需要4種常見蔬菜，就能輕鬆製作，不僅美味可口，更富含多種植化素，還有助於抑制癌細胞生長、降低三高風險及促進體重管理，營養師教你把蔬菜湯「再升級」，營養補充更健康2.0 ・ 1 天前
70歲阿公14天逆轉生死！直腸癌轉移全身黃疸、奄奄一息…雙標靶讓他「自行下床行走」：存活率15%→50%
編按：大腸直腸癌為台灣常見的癌症之一，且早期發現並治療的存活率與後期相差甚遠。不過以目前的醫療資源發展，即便是晚期才發現，還是可以透過化學治療、標靶治療，甚至是免疫治療提高存活期。醫師也提醒民眾務必定期篩檢，及早發現並治療，才能避免進展為晚期癌。幸福熟齡 ・ 23 小時前
她起身「眼前一片黑」險摔！ 醫揭「2原因」釀禍：不是中風
近來氣溫變化大。一名女子最近從床上或椅子起身，都會頭暈，且眼前一片漆黑，還險些暈眩跌倒，懷疑是中風前兆。醫師林軒任表示，這種情況可能是「姿態性低血壓」所致，原因包括缺水及藥物影響，但仍有機率是貧血、神經病變等疾病的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
毒雞蛋吃進肚子怎麼辦？毒物專家：最可能衝擊甲狀腺！「這樣做」可降低罹癌風險
芬普尼禁用藥竟出現在台灣養雞場！被芬普尼污染的雞蛋流向還在追查中，萬一吃到「毒雞蛋」怎麼辦？林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，長期接觸芬普尼恐有增加罹患「甲狀腺癌」風險，目前並沒有解毒的特效藥可治健康2.0 ・ 1 天前
沒過敏原卻一直過敏？ 醫曝真相：根本是「這原因」自己打自己
【記者黃泓哲／台北報導】近來不少人抱怨「明明沒有過敏原，身體卻天天像在過敏」，皮膚癢、鼻塞、氣喘、腸胃翻攪，甚至連睡眠跟情緒都受影響。基因醫師張家銘在臉書分享指出，最新2025年《The Journal of Allergy and Clinical Immunology》綜論發現，這可能不是傳統的食物或環境過敏，而是免疫系統「搞錯對象」，把自己的蛋白質當成敵人，啟動肥大細胞與嗜鹼性球，造成所謂「IgE自體過敏」。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
新生女嬰全身紅疹，驗出罕見１疾病，醫籲家長勿慌：早期治療可正常成長
一名剛出生不久的女嬰，雖然活動力正常，但全身卻布滿如小水泡般的紅疹。經詳細檢查後，確診為罕見遺傳疾病「色素失調症」（Incontinentia Pigmenti），讓父母憂心不已。 亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師陳劍韜強調，只要早期診斷並積極追蹤治療，孩子仍可在正常生活環境中健康成長。 什麼是色素失調症？陳劍韜指出，色素失調症是一種因 X染色體上IKBKG基因突變 所導致的罕見遺傳性疾病，發生率僅約四萬分之一。基因異常會影響身體對發炎與壓力的反應調控，因此可能波及 皮膚、牙齒、毛髮、眼睛與神經系統 的發育，其中皮膚異常是最早、最明顯的症狀，目前尚無單一藥物能根治。 他說，因為此病與X染色體有關，多發生於女嬰；若男嬰帶有突變基因，多數無法存活至出生。臨床上常見的新生兒會在出生後不久出現小水泡般紅疹，之後轉為深淺不一的色素沉著，形成類似「大理石紋」的痕跡。這些痕跡雖會隨時間淡化，卻是醫師診斷的重要依據。 症狀多樣化，治療需跨科別除了皮膚症狀外，部分患兒可能出現 牙齒缺失或排列異常、毛髮稀疏、指甲變形、視網膜發育不全等問題；若影響到中樞神經，甚至可能導致 抽搐或發展遲緩。因此，治療需跨科別合作常春月刊 ・ 1 天前
金管會金檢揭缺失 銀行不動產放款控管「破口」
依據《銀行法》72條之2規定，不動產放款不可超過存款與金融債的3成，根據金管會資料顯示，雖然比重從民國110年的26.82％，下降到了今年的8月底的25.89％。但銀行業的住宅和企業建築放款卻是持續上升，110年底放款餘額還為12.53兆元、但到了今年8月已經增加到15.42兆元，而比...CTWANT ・ 1 天前
共創竹縣新未來 「竹光寶盒城市共創靈感庫」獲獎團隊出爐
新竹縣政府教育局辦理「114年全國青年公民提案競賽－竹光寶盒｜城市共創靈感庫活動」，16日辦理決選發表，12組入選團隊於現場發表創意構想與實踐計畫，最終由【風城智遊】團隊、【竹青AI特攻隊 】團隊獲得「城市共創優秀獎」及【新竹「封」垃圾 救「河川」】團隊、【她的所在】團隊、【安娜牧羊人行銷有限公司】團隊獲得「城市共創佳作獎」，獲得高達新臺幣21萬的總獎金。「114年全國青年公民提案競賽－竹光寶盒｜城市共創靈感庫」以「青年公共參與培力」與「審議式民主實踐」為雙主軸，邀請青年以行動提案描繪未來城市的藍圖。本次競賽自開放徵件以來，吸引全國共23組青年團隊踴躍報名，提案主題橫跨「環境永續／自然生態」、「社會公益／社福文教」及「都市發展／就業經濟」三大領域，展現青年多元思考與創新能量。經過初選、公共討論、業師輔導和局處交流，最終共有12組團隊脫穎而出，晉級決選舞台。本次決選的專業評審陣容包含：新竹縣政府教育局林益洲副局長、知名主持人吳鳳、公共事務專家許耿銘教授、東海大學生命科學系卓逸民教授、互動治理工作者呂家華老師，以及國立陽明交通大學運輸與物流管理系榮譽退休張新立教授等六位專家學者，共同以專業台灣好新聞 ・ 14 小時前
體脂低竟危害健康！專業醫揭「最佳區間」：超乎大家想像
資訊爆炸時代，許多人罹患「體脂焦慮症」，深信「精瘦」就等於健康、自律。醫師王思恒表示，盲目追求「極低體脂」可能會陷入險境。極瘦對身體的危害，和極胖一樣嚴重。根據美國運動醫學會的建議，最適合的體脂區間，女性約在20～32%。男性則為10～22%。這個「健康區間」比一般人想像的要寬廣得多。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
為什麼糖尿病常伴隨高血脂？醫師解析原因、族群風險與檢查重點
【健康醫療網／編輯部整理】現代人生活型態改變，外食頻繁、運動量不足、生活壓力大，加上人口老化，使得慢性病問題日益嚴重。林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師徐智威提醒，其中糖尿病與高血脂（高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症）是兩個最常見且密切相關的代謝疾病，不僅會增加心血管疾病、中風、腎臟病等嚴重併發症的風險，也會對個人健康、家庭照顧與醫療資源造成極大負擔。 糖尿病與高血脂常同時出現 與遺傳、肥胖等原因有關 徐智威醫師說明，糖尿病與高血脂關係非常密切。糖尿病是由於胰島素分泌不足或作用異常，導致血糖過高的疾病。依據成因可分為第一型、第二型、妊娠型與其他特殊型，其中第二型糖尿病佔絕大多數，與生活型態息息相關。高血脂則是泛指血液中的脂肪成分異常，包含： 1.低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）過高：俗稱壞膽固醇，過高會促進動脈硬化。 2.高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）過低：俗稱好膽固醇，過低不利心血管健康。 3.三酸甘油酯（TG）過高：會增加胰臟炎、中風與心肌梗塞風險。 徐智威醫師進一步提到，糖尿病與高血脂常同時出現，形成代謝症候群或心血管-腎臟-代謝（CKM）共病群。常見風險因子包括： 1.家族病史健康醫療網 ・ 20 小時前
2026年大愛劇《大愛街二巷》葉天倫導情境喜劇 侯彥西嚴正嵐用生活日常情感真實傳遞感動
2026年大愛劇《大愛街二巷》葉天倫導情境喜劇 侯彥西嚴正嵐用生活日常情感真實傳遞感動大愛電視 ・ 23 小時前
亞灣智慧公宅估116年招租 蛋黃區打造社宅新典範
（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高市府在前鎮區新建4棟地下2層、地上14層的第1期亞灣智慧公宅，規畫1到3房共634戶；市府都發局今天表示，工程獲多獎肯定，目前工程進度正常，預計116年完工招租。中央社 ・ 20 小時前
親友說他不想活了，怎麼辦？日本禪僧教「1招」從死亡邊緣拉回來
日本岐阜縣大禪寺的第16代住持根本一徹（Ittetsu Nemoto），創辦名為「想死的人」網站，為有自殺念頭的人提供撫慰和建議，他也於《現在不是去死的時候》一書中，透過自身經歷和禪宗觀點，引導讀者看清生命本質，學會接受、面對、處理並放下痛苦，進而找到生命的意義和快樂。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 23 小時前
芬普尼蛋管制期竟流入台中 逾3萬顆問題蛋恐吃下肚
台中市 / 綜合報導 又有雞蛋被驗出芬普尼！台中市食安處10日在梧棲區一間蛋行抽驗，檢出蛋行內的雞蛋含有芬普尼代謝物0.05ppm，超過法定標準，追朔業者購入源頭發現，這批200籃共4萬顆雞蛋，是在9日時，跟彰化的文雅畜牧場進貨的，而文雅畜牧場因為雞蛋和羽毛被驗出含有芬普尼，因此被移動管制，不能出貨，卻涉嫌非法販售，食安處在蛋行查扣38籃雞蛋，其他162籃3萬顆問題蛋，恐怕已經賣出，被消費者吃下肚。食藥署跟彰化縣府表示，畜牧場被列移動管制，卻非法販售雞蛋給蛋行，已經函送檢調偵辦。食安處人員在現場，把一顆顆雞蛋裝進塑膠袋，忙著進行抽檢，因為含有芬普尼超標的雞蛋又出現了，台中市食安處，10日在梧棲區一間蛋行抽驗，從他們賣的雞蛋中，檢出芬普尼代謝物0.05ppm超出法定標準。蛋行業者開放讓顧客退貨，也低調表示，說他們是從彰化文雅畜牧場進貨的，雞蛋被驗出芬普尼，畜牧場業者有跟他們道歉。民眾VS.記者說：「買了10幾年了，(一直都很相信他們？)對，他們很無辜，他們也有講。」食藥署調查，這間蛋行業者9日從彰化文雅畜牧場進貨雞蛋，而文雅畜牧場，11月4日被驗出雞蛋含有芬普尼代謝物，11月10日複驗雞蛋還是有芬普尼代謝物外，羽毛也有芬普尼，因此彰化動防所懷疑，業者使用含有芬普尼的殺蟲劑，噴灑雞隻，而畜牧場明明被要求移動管制，為何還有問題蛋流出。食藥署副署長蔡淑貞說：「對於已經在移動管制的案例場，仍然有蛋非法流出，食藥署還是嚴正要求要說清楚。」台中食安處10日抽驗梧棲這間蛋行的雞蛋，就在昨(14)日當天檢驗發現含有芬普尼，立刻攔截下架38籃問題雞蛋，但這批貨業者總共跟文雅畜牧場買了200籃，也就是說已經有162籃，超過3萬顆雞蛋，販售給散客、35家各類小型餐飲、麵店以及早餐店。台中市食安處秘書蔡文哲說：「對於文雅畜牧場是否涉及違規販售的部分，也立即移請彰化縣政府查處。」彰化動物防疫所所長董孟治說：「經查這個雞蛋的保鮮日期是在11月26日，屬11月6日生產的雞蛋，這段期間還是屬於移動管制期間。」彰化縣府把矛頭指向文雅畜牧場，認為業者在管制期間，把6號生產的雞蛋販售，私下非法販售，讓問題雞蛋流入市面，針對非法販售，縣府已經把案件函送彰化地檢署偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
員工旅遊恆春用餐9人嘔吐腹瀉 衛生局採檢送驗
（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）台南某公司員工旅遊，昨天中午到恆春鎮一間餐廳吃合菜後，有9人因嘔吐、腹瀉就醫。醫院通報疑似食品中毒案，屏東衛生局今天前往餐廳採集檢體釐清，9人均已出院。中央社 ・ 21 小時前
民眾黨基隆舉辦地方政府聯合治理初探論壇 (圖)
台灣民眾黨16日在基隆舉辦「地方政府聯合治理初探－基隆經驗」論壇，民眾黨主席黃國昌（右5）、基隆市長謝國樑（右4）、副市長邱佩琳（右6）等人出席，謝國樑並以「基隆城市願景與治理藍圖」為題分享經驗。中央社 ・ 20 小時前
新研究曝「1類澱粉」穩血糖、降血脂、減重！讓人更聰明
一般人擔心澱粉讓人發胖，但醫師張家銘表示，全穀物這類澱粉，完全不同於精緻穀物，今年的一篇研究指出，全穀物的可溶性與不可溶性膳食纖維，因其溶解度、吸水能力、黏稠度與幫助腸道菌發酵的能力不同，可控制血糖、血脂、腸道菌、延長飽足感、降低慢性發炎反應，還可讓大腦清晰。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
信仰成舵文化匯聚 客家精神共築神岡文化盛典
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為發揚神岡客家文化及開拓史，台中市政府客委會及神岡區公所攜手合作於昨(15互傳媒 ・ 19 小時前
想讓孩子長高？醫師提醒：藥物非首選，「睡眠、營養與運動」才是關鍵
近年來，評估身高的風氣盛行，要不要帶孩子去看長高門診？什麼時候帶去看最合適？骨齡是什麼？要不要用青春期的抑制劑？要不要用生長激素？新竹國泰綜合醫院小兒科主治醫師廖曉茹提醒，若有這些疑問，家長應找小兒內分泌科的醫師諮詢，聽取專業建議。一年長不到四公分、性徵出現過早 應就醫評估協助廖曉茹醫師說明，首先要知道影響成人身高最常見的兩個因素：生長激素缺乏、性早熟。生長激素從兩歲開始主導小朋友的身高發展，若是小朋友的身高持續低於同年齡的第三百分位，或是1年長高的速度不到4公分，就需要懷疑小朋友有生長激素缺乏的可能性。除了先天性生長激素缺乏外，腦部腫瘤也是生長激素缺乏常見的原因之一；而生長速度趨緩，往往是腦部腫瘤的第一個表徵。因此，原本身高正常的孩子，生長開始偏離原本所屬的百分位，1年長不到4公分，更需要提高警覺，尋求小兒內分泌科醫師的評估。性早熟指的是女孩在8歲以前、男孩在9歲以前，出現第二性徵的發育。性腺荷爾蒙除了加速長高的速度外，也會加速生長板的癒合，若生長板提前癒合，往往會壓縮到小朋友長高的時間，而造成小朋友一開始比同儕高，最終成人身高卻不理想。由於現在小朋友營養過盛以及環境荷爾蒙的汙染，性常春月刊 ・ 1 天前
中市富春國小舉辦「露天電影院」 溫馨慶祝學校設立80周年
台中市豐原區富春國小為慶祝建校 80 週年，15日晚間在學校中庭操場舉辦 露天電影院，播放奇幻電影《小小杜立德》，全校親師生及校友200多人一起觀賞，當電影中的主角與各種可愛動物們展開童趣的冒險故事時，全場不時爆發出歡快的笑聲與掌聲。富春國小校長吳夢竹表示，富春國小走過80載，承載著無數人的共同記憶自由時報 ・ 1 天前