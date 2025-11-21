喝水常嗆到？醫揭1警訊恐是巴金森氏症惡化！別再以為是老化

當我們想到巴金森氏症，腦中浮現的多是手抖、步伐不穩的模樣，但你可知道，這個神經退化性疾病影響的不只是動作？從說話含糊、聲音變小，到吃東西會嗆、吞嚥困難，這些症狀可能是疾病進展的警訊，甚至導致致命併發症。

吞嚥障礙風險高 恐引發營養不良與吸入性肺炎

巴金森氏症常見於55～60歲開始發病，是一種慢性神經退化性疾病，典型症狀包括動作遲緩、顫抖、小碎步以及走路不穩。然而，隨著病情發展，控制語言與吞嚥的肌群也可能受到影響。

衛福部基隆醫院副院長陳韋達指出，巴金森病患者常因口腔與喉嚨肌肉退化，出現吞嚥困難，包括容易流口水、進食速度變慢、喝水容易嗆咳、喉嚨卡異物感等。更嚴重者，甚至會無法有效咳出異物，導致反覆吸入性肺炎，進一步造成營養不良、體重減輕，甚至可能危及生命。

語言與吞嚥問題 影響病患生活品質

東元綜合醫院神經內科醫師林孟昕也表示，巴金森氏症患者在疾病進展中後期，常出現語言和吞嚥障礙，說話變得含糊、語速變慢、聲音變小，使病人與他人溝通困難，也影響其社交與自信心。

竹山秀傳醫院神經內科主治醫師林瑞榮提醒，吞嚥困難若導致無法進食或順利服藥，將加速病程惡化，患者因此營養攝取不足、藥效無法穩定發揮，增加死亡風險。他建議，一旦出現吞嚥異常，應及早轉介語言治療師進行吞嚥訓練，避免併發症發生。

吞嚥時肌肉無法協調，容易造成食物卡喉或誤入氣管，是引發吸入性肺炎的主要因素。秀傳醫院神經內科首席主任巫錫霖強調，若有進食變慢、吞嚥不順或喝水嗆咳等狀況，應儘速就醫評估。

改變飲食質地 協助安全進食

對於吞嚥功能退化的患者，中山醫學大學附設醫院神經內科主治醫師林煜承建議，可在飲品中加入快凝劑，將液體變得稍微濃稠，減少嗆咳風險。這是照護中風與巴金森病患常見的方式，有助於改善進食安全性。

積極生活調整 有助延緩退化

除了藥物治療外，運動與日常生活習慣調整也是控制病情的關鍵。巴金森氏症除了動作障礙，也可能伴隨姿勢性低血壓、便祕、睡眠障礙、情緒問題與認知退化等非運動症狀。及早介入，對改善整體健康至關重要。

成大醫院神經部主治醫師簡崇曜指出，規律運動可促進腦神經活化，達到延緩退化的效果。他建議每周運動至少3次，每次30分鐘，運動強度需足以讓心跳上升，才能真正發揮效果；可透過智慧手環等工具監測心率，確保運動達標。

預防步態凍僵 降低跌倒風險

此外，步態凍僵是巴金森氏症另一項常見症狀，患者可能在起步或轉彎時突然定住，增加跌倒風險。簡崇曜指出，針對性訓練如重心轉移與下肢功能性肌力訓練，有助預防或改善此情況；這類訓練建議在病情尚穩定階段就開始介入，效果更佳。

醫師們一致強調，巴金森氏症的影響遠不只於動作障礙，若發現說話不清、聲音變小、進食時頻繁嗆咳，甚至體重無故下降等狀況，應儘早就醫診斷。早期發現、早期介入，能大幅降低吸入性肺炎等致命併發症的風險。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章