喝水常嗆到？醫揭1警訊恐是巴金森氏症惡化！別再以為是老化
當我們想到巴金森氏症，腦中浮現的多是手抖、步伐不穩的模樣，但你可知道，這個神經退化性疾病影響的不只是動作？從說話含糊、聲音變小，到吃東西會嗆、吞嚥困難，這些症狀可能是疾病進展的警訊，甚至導致致命併發症。
吞嚥障礙風險高 恐引發營養不良與吸入性肺炎
巴金森氏症常見於55～60歲開始發病，是一種慢性神經退化性疾病，典型症狀包括動作遲緩、顫抖、小碎步以及走路不穩。然而，隨著病情發展，控制語言與吞嚥的肌群也可能受到影響。
衛福部基隆醫院副院長陳韋達指出，巴金森病患者常因口腔與喉嚨肌肉退化，出現吞嚥困難，包括容易流口水、進食速度變慢、喝水容易嗆咳、喉嚨卡異物感等。更嚴重者，甚至會無法有效咳出異物，導致反覆吸入性肺炎，進一步造成營養不良、體重減輕，甚至可能危及生命。
語言與吞嚥問題 影響病患生活品質
東元綜合醫院神經內科醫師林孟昕也表示，巴金森氏症患者在疾病進展中後期，常出現語言和吞嚥障礙，說話變得含糊、語速變慢、聲音變小，使病人與他人溝通困難，也影響其社交與自信心。
竹山秀傳醫院神經內科主治醫師林瑞榮提醒，吞嚥困難若導致無法進食或順利服藥，將加速病程惡化，患者因此營養攝取不足、藥效無法穩定發揮，增加死亡風險。他建議，一旦出現吞嚥異常，應及早轉介語言治療師進行吞嚥訓練，避免併發症發生。
吞嚥時肌肉無法協調，容易造成食物卡喉或誤入氣管，是引發吸入性肺炎的主要因素。秀傳醫院神經內科首席主任巫錫霖強調，若有進食變慢、吞嚥不順或喝水嗆咳等狀況，應儘速就醫評估。
看更多：巴金森氏症／醫師如何診斷？巴金森氏症會好嗎？4大治療改善患者生活品質
改變飲食質地 協助安全進食
對於吞嚥功能退化的患者，中山醫學大學附設醫院神經內科主治醫師林煜承建議，可在飲品中加入快凝劑，將液體變得稍微濃稠，減少嗆咳風險。這是照護中風與巴金森病患常見的方式，有助於改善進食安全性。
積極生活調整 有助延緩退化
除了藥物治療外，運動與日常生活習慣調整也是控制病情的關鍵。巴金森氏症除了動作障礙，也可能伴隨姿勢性低血壓、便祕、睡眠障礙、情緒問題與認知退化等非運動症狀。及早介入，對改善整體健康至關重要。
成大醫院神經部主治醫師簡崇曜指出，規律運動可促進腦神經活化，達到延緩退化的效果。他建議每周運動至少3次，每次30分鐘，運動強度需足以讓心跳上升，才能真正發揮效果；可透過智慧手環等工具監測心率，確保運動達標。
預防步態凍僵 降低跌倒風險
此外，步態凍僵是巴金森氏症另一項常見症狀，患者可能在起步或轉彎時突然定住，增加跌倒風險。簡崇曜指出，針對性訓練如重心轉移與下肢功能性肌力訓練，有助預防或改善此情況；這類訓練建議在病情尚穩定階段就開始介入，效果更佳。
看更多：太極拳助巴金森病友平衡不跌倒 「這個」姿勢是關鍵！強化核心不傷膝
醫師們一致強調，巴金森氏症的影響遠不只於動作障礙，若發現說話不清、聲音變小、進食時頻繁嗆咳，甚至體重無故下降等狀況，應儘早就醫診斷。早期發現、早期介入，能大幅降低吸入性肺炎等致命併發症的風險。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／TVBS
更多健康2.0報導
羅志祥自曝罹「微笑憂鬱症」醫揭2種人最常見 4警訊情緒海嘯來了
腸病毒入冬才燒起來！1月大女嬰發病2天就病逝，重症死亡數創6年新高！
比乳癌更致命！女心血管疾病死亡率高於男 「這歲數」是分水嶺
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
戒菸3年竟肺癌末期！他靠「1方法」抗癌成功 5公分腫瘤消失了
南投一名45歲吳姓男子，6年前確診第四期肺腺癌，被告知若不治療，平均存活期僅4到6個月。後來在台中榮總胸腔腫瘤團隊的建議下，接受免疫治療合併化療，治療後體力與生活品質明顯改善，4至5公分的腫瘤幾乎消失，病情獲得良好控制。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
46歲健身教練天天運動飲食超自律竟得肺癌 醫揭1習慣破功，很多人都中
46歲的健身教練，體脂率僅12％、每天晨跑＋重訓、食量控制嚴謹，卻在公司健康檢查中被診斷為早期肺腺癌。這位教練不解地問醫師：「我這麼努力維持健康，為什麼還會得癌？」林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎表示健康2.0 ・ 6 天前
醫大推「1蔬菜」降血糖血脂、抗癌：我都加在泡麵中
蔬菜有益健康，醫師邱筱宸特別推薦海帶芽，因為它富含膳食纖維、多種礦物質，研究發現，吃白飯時加4克海帶芽者的飯後血糖、胰島素值，都低於沒吃海帶芽的人。另一項研究發現，連吃8週海帶芽點心的人，壞膽固醇（LDL）可降低7.4%。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
遊日染流感吃成藥 65歲男突尿不出來「膀胱險裂」醫警告：這藥物易中招
日本流感疫情不斷升溫，民眾前往日本旅遊要特別當心。醫師就分享一個案例，一名65歲男子赴日旅遊期間感染流感，他自行前往藥妝店購買成藥服用後，沒想到隔天出現無法排尿情況，在日本就醫被緊急使用插尿管處置，在日本就多花了4萬元醫藥費。醫師提醒，若含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能會造成攝護腺肥大病史的病人「急性尿滯留」，最嚴重可能膀胱破裂。太報 ・ 12 小時前
220萬人注意了！ 衛福部開放「終身一次免費篩檢」來了
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 220萬人注意了！為強化B、C型肝炎防治，國健署今年8月1日起全面擴大成人預防保健服務的B、C型肝炎篩檢年齡範圍，只要是民國75年以前出生至79歲民眾皆可終身接受一次免費篩檢。國健署指出，新措施預估有220萬名青壯年族群可提早接受篩檢。 國健署署長沈靜芬指出，許多慢性肝炎患者早期無明顯症狀，而透過擴大篩檢能提早發現潛...匯流新聞網 ・ 16 小時前
這種蝦子超毒不新鮮！吃多恐傷腎、骨鬆、血管鈣化 4招選好蝦
美味新鮮的蝦子，大家都愛吃！只是你知道看似肥美飽滿的蝦仁，可能暗藏健康風險。營養師表示，市面上有些肥嫩飽滿的蝦仁，實際上是經過磷酸鹽處理的膨發蝦，長期食用超傷健康。 蝦子泡過磷酸鹽，吃多恐傷腎、健康2.0 ・ 1 天前
57歲男施工後太渴「猛灌200ml腐蝕劑」！心臟驟停26次
使用化學藥劑注意！一名57歲高姓男子日前為了方便，在工地將用剩的200ml大理石拋光劑倒入飲料罐中，未料幾日後凌晨，施工後順手拿起該飲料瓶猛灌，隨即喉嚨出現灼熱劇痛，緊急送達醫院時已經昏迷，更在手術時心臟驟停26次，所幸最終後康復出院，沒有引起併發及後遺症。鏡報 ・ 19 小時前
他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了
耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患「第三期大腸癌」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
耳朵有「焦黑斑點」竟是大腸癌！ 醫嘆：第三期了
耳朵上的異常可能是身體疾病的警訊！中醫師吳宏乾分享一則驚人病例，他在義診時遇到一名因長期失眠求診的患者，檢查時發現對方耳廓出現「焦黑色斑點」，加上患者有腹瀉、排便帶血等症狀，研判可能是大腸出問題。經進一步檢查後，證實患者已罹患第三期大腸癌，所幸及時發現得以治療。中天新聞網 ・ 21 小時前
60歲男沒有胸悶痛！起床「1症狀」急就醫 竟是心梗
提及心肌梗塞，一般會想到胸悶痛、頭暈、肩頸疼痛、呼吸急促等症狀，但醫師劉中平表示，一名60歲男子長期高血壓，某天因起床嘔吐數次，上午9時就趕緊就醫，檢查發現，男子的心臟已受損，已是急性心梗，因此緊急改送急診治療。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因
出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。自由時報 ・ 18 小時前
第四期肺腺癌奇蹟逆轉 物流司機靠免疫療法存活6年 腫瘤幾乎看不見
吳先生在6年前、39歲時摸到右頸鎖骨旁有個約5公分的大硬塊，就醫竟是罹患第四期肺腺癌，癌細胞已轉到腦部、骨頭及淋巴，基因檢測沒有突變，接受腦部放療與化療，效果不佳，後來檢查出免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫療法合併化療至今，成功控制腫瘤，幾乎看不到腫瘤，體力也恢復，重回職場擔任物流業司機養家，自由時報 ・ 13 小時前
小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意
今年11月22日(農曆十月初三)迎接二十四節氣的小雪，命理老師楊登嵙提醒生肖屬鼠、蛇、猴、狗者這半個月要注意健康，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食物，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大；另提供小雪食衣住行育樂開運養生與禁忌，供民眾參考。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台灣醫療奇蹟 終結罕病遺傳！助「龍蝦爪畸形」父抱回健康女兒
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 打破「基因突變」的命運！台北醫學大學附設醫院今（20）日發表最新醫療成果，該院生殖醫學中心運用基因檢測與試管技術，成功阻斷導致出生單手僅有三根手指「龍蝦爪畸形」的罕見單基因突變遺傳疾病，協助病人誕下健康女嬰，且女嬰未來也不會再產下有相同遺傳罕病的後代，創下全球罕見終結「裂手–外胚層發育不良–顎裂（EEC）症候群」新生...匯流新聞網 ・ 20 小時前
每日狂灌十多罐啤酒 52歲老闆失智影響公司營運！
一名52歲林姓企業老闆因長期應酬頻繁，每天習慣性喝下十多罐啤酒或半瓶威士忌，甚至依賴酒精助眠，導致記憶力明顯受損，工作判斷力下降，連帶影響公司經營。就醫檢查後發現他罹患「酒精性失智症」，醫師指出長期飲酒不僅會傷肝，更會直接損害腦部功能。中天新聞網 ・ 18 小時前
「背後痛得像被火燒！」他掀開衣服滿滿紅疹 醫嘆：病毒被喚醒
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出現在眼前，北市聯醫中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，這就是帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。它是「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
男肛門塞「陶瓷杯」卡三天無法排便 醫開腹手術驚險取出
一名男子因肛門塞入陶瓷杯，導致腹脹三天無法排便，就醫透過X光檢查發現異物後，原本嘗試使用器械將杯子夾出，但因杯緣光滑無法施力，且杯子被大腸完全包覆，部分腸子已出現缺血壞死。中天新聞網 ・ 21 小時前
「超市工作10年」她的頸椎竟壓迫脊髓 突遭外力恐致癱瘓
宜蘭50歲陳阿姨在超市工作超過十年，長時間勞力工作導致她經常腰痠背痛，近期她有感肩頸痛、手麻症狀加劇，甚至痛到睡不著、坐不住，就醫檢查才發現自己頸椎間盤突出。羅東博愛醫院脊椎微創中心黃安平醫師評估後，為陳阿姨進行微創人工頸椎間盤置換手術，術後疼痛不再、活動自如，解決陳阿姨肩頭重擔，也讓她重新開始考慮轉換工作、享受生活。中天新聞網 ・ 20 小時前
這水果可防糖尿病！研究：還能護眼又通便「增加抵抗力」
近來氣溫驟降，正值流感、腸病毒等疾病肆虐之際，民眾可攝取高營養的水果來增強抵抗力。營養師李婉萍表示，百香果不但含有蛋白質、鈣、鎂、維生素C，也有鉀離子和維生素A。值得注意的是，研究發現，適量百香果能提高胰島素敏感性，有助於控制血糖、降低糖尿病的風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前