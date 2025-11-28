喝水很痛苦？醫師建議改喝綠茶 補水又能紓壓抗焦慮

水沒味道不想喝？醫師建議，綠茶也是補水好選擇。（Gemini生成示意圖）

不少人覺得水沒味道，喝水很無聊，除了每天喝水量遠低於建議值，還以高糖分的手搖飲取代，其實對健康造成更大的負擔。家醫科醫師陳欣湄建議，其實不一定要硬喝白開水，如果真不愛水，可以考慮用綠茶作為替代，不僅補充水分，還有紓壓的效果。

根據2025年發表在《Biomedicines》的系統性回顧，研究者整理了13篇隨機對照試驗，探討綠茶及其活性成分（如L-茶胺酸、EGCG）對情緒障礙的影響。部分研究發現喝綠茶能減緩憂鬱症狀，焦慮及壓力指標都有改善，甚至有研究指出睡眠品質也有所提升。

不過，陳欣湄醫師提醒，要達到研究中的量化效果，理論上每天需要攝取大量的L-茶胺酸，相當於要喝13到50杯綠茶，這對一般人來說幾乎不可能。因此，民眾不需追求神效，重點是養成習慣、逐步增加綠茶攝取量，就能對身體帶來好處。

對於喜歡喝手搖飲的人，陳醫師建議可以嘗試「加分理論」，用好的習慣取代舊的，而非強迫禁止。與其完全戒掉手搖飲，不如逐步替換成無糖或少糖的綠茶，避免奶精、香精茶，優先選擇現泡茶或純茶飲，同時注意茶葉來源的安全性。藉由喝綠茶，補充水分，還能舒緩情緒、排解壓力，累積健康效益。



