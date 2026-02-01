喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機

生活中心／彭淇昀報導

喝水對於人體正常運作相當重要，水分不足會影響循環與代謝，但一次大量猛灌，也可能造成身體不適，因此多數醫師都建議，日常補水應分多次、慢慢喝。對此，醫師祝年豐指出，一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間，但除了喝多少水之外，「怎麼喝」同樣不能忽略。

醫師祝年豐表示，錯誤的喝水的方式很可能會吃進毒素，造成肥胖、罹癌風險。（示意圖／資料照）

祝年豐醫師曾在節目中表示，水分能促進血液循環，並經由尿液協助代謝體內廢物。不過，若飲水方式不當，反而可能在無形中攝入不必要的化學物質，長期下來恐對健康造成負擔，甚至提高肥胖與罹癌的風險。

祝年豐整理出6種常見卻容易被忽略的錯誤喝水方式，包括「用塑膠杯裝熱水」、「用寶特瓶裝熱水」、「用塑膠水壺裝熱水」、「用塑膠吸管喝熱飲」、「用塑膠袋裝熱湯」、「用塑膠湯匙舀湯」。祝年豐提醒，塑膠製品在高溫環境下，可能釋出部分化學物質，這類物質常被稱為「環境荷爾蒙」，可能干擾人體內分泌系統，進而影響代謝機能。

祝年豐進一步指出，「環境荷爾蒙」並非只存在於食品包裝或飲水容器中，日常生活中常見的塑膠製品，例如部分沐浴乳、乳液、清潔劑、殺蟲劑、保鮮膜及美耐皿餐具等，都可能含有相關成分。長期、高頻率接觸，可能與性早熟、不孕等問題有關，部分研究也推測，與女性乳癌、子宮內膜癌，以及男性攝護腺癌、膀胱癌等疾病風險存在關聯。

不過，相關專家與查核機構也提醒，塑膠材質種類繁多，是否會釋出化學物質，與材質本身、溫度及使用方式密切相關，並非所有塑膠製品在正常使用下都會立即對健康造成危害。台灣事實查核中心過去曾指出，部分網路流傳的說法，容易忽略實際暴露劑量與使用情境，將「可能風險」直接等同於「必然致病」，有過度簡化之虞。

對此，祝年豐仍建議，民眾日常生活可從2個方向著手降低潛在風險，第一是盡量減少塑膠製品的使用，尤其避免讓塑膠與高溫食物、飲品長時間接觸；第二則是正確使用塑膠容器，選購時留意是否標示耐熱溫度與合格規範，在必要使用情況下，也應避免重複高溫使用，以降低不必要的暴露。

