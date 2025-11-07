喝水有時刻表！ 中醫揭「8黃金時段」助排毒、瘦身

中醫師揭喝水的黃金時段。（示意圖／unsplash）

口渴時，飲用白開水是最佳的選擇，衛福部建議民眾，每天至少攝取1500毫升的水分。而中醫師艾莉絲在臉書發文提醒民眾，喝水要喝對時間，8個喝水黃金時間可以讓身體更加健康。

中醫皮膚科專科醫師「艾莉絲」在臉書粉專發影片建議喝水的「黃金時間點」，提醒民眾千萬不要亂喝水，要在黃金時間補充水分，不僅可促進身體排毒，還能幫助瘦身，是維持健康的絕佳方式。

艾莉絲指出，第一杯水可以在早上起床後到早餐前飲用，「經過一整晚的睡眠後，身體會處於缺水狀態，喝一杯溫開水不僅能促進新陳代謝，還可幫助排便。」

第二杯為上午9點，艾莉絲說，此時是腸胃開始排毒的黃金時間，喝水可幫助清理腸胃累積的毒素，達到排毒的最佳效果；第三杯上午11點半，午餐前喝一杯水可以增加飽腹感，減少暴飲暴食的機會，且中午輪到心臟排毒時間，喝水同樣有促進排毒的作用。

艾莉絲表示，第四杯為飯後半小時、約下午1點整，有助於消化系統；第五杯下午3點半，「工作大半天，到了下午茶時段難免會想放鬆或嘴饞，在吃東西前可喝一杯水，避免吃太多零食，以幫助瘦身。

第六杯落在下午5點半，晚餐前再喝一杯水，能減緩飢餓感，避免攝取過多食物；艾莉絲說，第七為晚上7點，「這時新陳代謝最活躍，喝水能促進血液循環及排毒」；最後一杯為晚上9點，睡前2小時喝一杯水，可補充睡眠時流失的水分，避免血液變得太濃稠，幫助身體進行一天中最後的排毒。

根據衛福部國健署資訊，水分攝取的多寡不只和年齡有相關，根據每個人的體質、體型、體重、工作性質甚至是居住環境都有差別。成人每日建議飲用6至8杯、每杯240毫升的水；國小學童至少飲用1500毫升的水，分次小口慢慢喝，並隨著當日安排的活動行程及環境適度調整，不要等到口渴才喝，如患有疾病可諮詢醫師喝水量。





