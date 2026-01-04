喝水真的會胖嗎？專家揭2大真相：問題不在水而在糖

喝水真的會胖嗎？營養師曾建銘提出解答，強調白開水本身熱量為零，根本不可能轉化為脂肪。他指出，所謂的「喝水變胖」現象，實際上與飲用內容物以及短期水分滯留有關。

純粹的白開水熱量是零大卡，專家表示，無論飲用一杯或一桶，都不會在身上形成脂肪。 （示意圖／Pexels）

曾建銘在臉書粉專發文分享，許多民眾在診間向他表示自己屬於「連呼吸、喝水都會胖」的體質。他解釋，從營養學角度來看，造成肥胖的物質必須具備熱量，而六大類食物中，只有醣類、蛋白質、脂肪這三種營養素能讓身體囤積能量，水其實是「無辜」的。

純粹的白開水熱量是零大卡，曾建銘表示，無論飲用一杯或一桶，都不會在身上形成脂肪。他進一步分析「喝水就腫」的狀況，歸納出兩種主要原因。

第一種原因是飲用的「水」並不單純。曾建銘指出，許多人以為自己在補充水分，實際上卻是在「補糖」。他舉例，加了珍珠椰果的手搖飲、看似健康的果汁、為了提神而添加糖奶的拿鐵，這些都不算補水，而是「液體熱量炸彈」。一杯五百毫升的微糖飲料，熱量可能就相當於半碗飯，民眾以為喝進去的是水，身體接收到的卻是大量脂肪來源。

專家強調，會導致肥胖的從來不是水本身，而是民眾以為在喝水、其實在喝糖的習慣。 （示意圖／Pixabay）

第二種原因則是「水腫」而非真正的「胖」。曾建銘說明，若攝取過多鈉（吃太鹹）或久坐不動，水分確實會暫時停留在體內，導致體重機數字上升，但那只是水分、不是油脂。只要恢復清淡飲食、多喝「真正的水」協助代謝，這些水分就會排出體外。

曾建銘強調，會導致肥胖的從來不是水本身，而是民眾以為在喝水、其實在喝糖的習慣。

