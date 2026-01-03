喝水變胖是假象！營養師打臉「2大迷思」：別再怪水了

生活中心／吳宜庭報導



不少民眾常抱怨自己是「連喝水、呼吸都會胖」的體質，甚至因為體重機數字上升而刻意少喝水。對此，專業營養師建銘指出，這其實是常見的醫學迷思。水本身不含任何熱量，不可能轉化為脂肪，真正影響體重的關鍵，往往來自民眾忽略的「液體熱量」與飲食過鹹造成的暫時性水腫。









「喝水會胖」其實是錯覺？營養師打破「減肥卡關」2迷思：你的水不單純

用營養學的邏輯分析：造成肥胖的兇手，必須具備「熱量」。（圖／翻攝自建銘營養師臉書）

營養師表示，從營養學角度來看，人體變胖的唯一原因是「熱量攝取超過消耗」。在六大類食物中，只有醣類、蛋白質與脂肪擁有讓身體囤積能量的本事，能被身體儲存為脂肪；而純白開水的熱量為零，不論一次喝下500毫升或1000毫升，都不可能造成脂肪堆積。若喝水後體重短暫上升，多半只是液體暫時停留在體內，並非真正變胖。

廣告 廣告

「喝水會胖」其實是錯覺？營養師打破「減肥卡關」2迷思：你的水不單純

很多時候我們以為在補水，其實是在「補糖」。（圖／翻攝自建銘營養師臉書）

至於「喝水也會胖」的錯覺，營養師分析，主要來自兩個原因，

1.你喝的「水」不單純：

許多人喝的其實不是水，而是含糖飲料、果汁或加奶加糖的咖啡，這些「液體熱量炸彈」吸收快、飽足感低，卻容易累積熱量。

2.是「水腫」不是「胖」：

飲食重鹹（鈉攝取過多）、久坐不動，容易導致水分滯留形成水腫，使體重短暫增加，但請放心，那是水，不是油。他強調，改善水腫的方式反而是多喝純水、降低鈉攝取，幫助多餘水分排出。



營養師也提醒，「會胖的從來不是水，而是你以為在喝水、其實在喝糖的習慣」，減重期間應維持足夠飲水量，戒掉含糖飲品，別再讓「水」成為減重失敗的代罪羔羊。





原文出處：「喝水會胖」其實是錯覺？營養師打破「減肥卡關」2迷思：你的水不單純

更多民視新聞報導

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

吃飽「一陣冷風吹來」頭暈、噁心 她竟心房顫動短暫性中風！

考駕照難度更高了！機車筆試新制「這題型」全改版 實施時間曝光

