「喝水都會胖」不是誇張！研究揭密：腸道菌組成影響體重

「喝水都會胖」這句看似誇張卻隱藏著複雜的生物學機制，研究發現，肥胖成因不僅涉及飲食習慣，更與下丘腦功能、基礎代謝率、腸道菌相、睡眠品質及壓力水平等多重因素息息相關。

研究發現，肥胖成因不僅涉及飲食習慣，更與下丘腦功能、基礎代謝率、腸道菌相等多重因素息息相關。（圖／Photo AC）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文分享，有醫學研究顯示，人體下丘腦作為掌管食慾與代謝的指揮中心，對飽足訊號的敏感度因人而異。美國國家衛生研究院（NIH）的研究發現，部分人的下丘腦對「飽足訊號」反應遲鈍，導致他們在攝取相同食物量後仍感到飢餓。這種情況下，下丘腦受到發炎與神經訊號遲鈍影響，使身體無法正確感受到「飽了」的訊號，進而增加進食量與肥胖風險。

基礎代謝率（BMR）的差異也是關鍵因素。研究顯示，BMR的遺傳度介於40%到80%之間，意味著有相當大比例由基因決定。BMR較低的人就像使用「省電家電」一般，身體會更有效率地將能量儲存為脂肪，即使攝取量不多，也比他人更容易增重。

科學家發現胖瘦體型者的腸道細菌組成明顯不同，「瘦子菌」中Bacteroidetes菌較多。（圖／Photo AC）

腸道菌相的組成同樣扮演重要角色。科學家發現胖瘦體型者的腸道細菌組成明顯不同，「瘦子菌」中Bacteroidetes菌較多，而「胖子菌」則以Firmicutes菌為主。研究指出，Firmicutes菌能更有效地從食物中提取熱量，使同樣的食物在不同人體內可能產生20%的吸收率差異，Firmicutes/Bacteroidetes比例較高者更容易肥胖。

睡眠不足也會對體重產生顯著影響。研究表明，睡眠不足會導致ghrelin（飢餓素）上升、leptin（瘦體素）下降，並使皮質醇水平升高，這三重變化共同促使身體儲存更多脂肪。相關研究已發表於醫學期刊，證實「熬夜易胖」並非都市傳說，而是人體的生理反應。

相關研究已發表於醫學期刊，證實「熬夜易胖」並非都市傳說，而是人體的生理反應。（圖／Photo AC）

此外，壓力也是肥胖的重要誘因。高壓力狀態下，體內皮質醇水平升高會刺激脂肪在腹部堆積。專家解釋，這是人體的一種保護機制，將壓力解讀為生存威脅，進而儲存能量以應對可能的危機。

黃軒建議，了解這些生物學機制後，應停止自責，轉而採取實際行動：確保充足睡眠、降低壓力、增加肌肉量以提升基礎代謝率、補充腸道益生菌，以及選擇高纖低升糖指數（GI）的飲食。透過這些方法，即使基因和生理條件不利，也能有效管理體重。

