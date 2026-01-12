喝汽水的傷害=抽菸？研究揭每天一杯老4.6歲

生活中心／杜子心報導



不少人喜歡喝含糖汽水，以為只是熱量高、容易發胖而已，但是食安專家韋恩（楊世煒），近日引用美國加州大學舊金山分校一項研究指出，含糖碳酸飲料與人體老化速度存在明顯關聯，若每天喝下一杯約570毫升的含糖汽水，身體的生理年齡，可能等於直接增加約4.6歲，且天天一大杯含糖汽水，對細胞造成的磨損，已接近每天抽菸的等級，引發不少網友討論。





每天喝下一杯約570毫升的含糖汽水，身體的生理年齡，可能等於直接增加約4.6歲。（示意圖／取自Pexels）

韋恩說明，這項研究由加州大學舊金山分校醫學院團隊進行，分析超過5,000名美國健康成年人的飲食習慣，並檢測其白血球中的「端粒」長度。端粒位於染色體末端，會隨著細胞分裂與老化逐漸縮短，因此常被視為衡量生理老化的重要指標。研究結果顯示，美國成人平均每天飲用約1.5份含糖碳酸飲料，一份為8盎司，這個攝取量已超過美國心臟醫學會建議的每日添加糖上限，而且喝得越多，端粒就越短。進一步換算後發現，每多喝一份8盎司含糖汽水，生理年齡約增加1.9歲，若以市售常見的20盎司大杯計算，每天一杯就累積出約4.6年的老化差距，約有2成美國成年人長期處在這樣的飲用量。

韋恩提醒含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度，與抽菸相當。（圖／翻攝自韋恩臉書）





韋恩也提醒，這項研究最值得警惕的地方，在於含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度，與抽菸相當。研究指出，抽菸同樣會明顯縮短端粒長度，其老化效果約等於增加4.6歲生理年齡。換句話說，天天一大杯含糖汽水，對細胞造成的磨損，已接近每天抽菸的等級。雖然研究屬於關聯性分析，尚無法直接證明因果關係，但結果已凸顯高糖飲食的長期風險。韋恩強調，重點不在完全不喝，而是避免長期大量攝取，少喝含糖飲料，可能不只是為了體重控制，更是在替細胞爭取慢一點變老的空間。





原文出處：每天一杯汽水老得快？醫曝生理年齡「老4.6歲」危害等同天天抽菸

