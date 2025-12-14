喝湯像重訓！三商巧福「厚重瓷湯匙」30年不換 前員工曝原因

台灣老字號牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」多年來堅持使用厚重的瓷製湯匙。（翻攝自三商巧福粉絲專頁）

台灣老字號牛肉麵連鎖品牌「三商巧福」多年來堅持使用厚重的瓷製湯匙，近日有網友在社群平台Threads好奇提問，表示「三商巧福的湯匙到底為什麼要用這麼重的？而且還堅持了這麼多年⋯」，引發大量網友討論。

為什麼三商巧福堅持選用瓷湯匙？

有人表示，厚重瓷湯匙已成為三商巧福的標誌「就是這種拿不動的陶瓷湯匙才對味」「我很喜歡握著這個湯匙的感覺」，也有網友指出，陶瓷材質能維持湯入口的溫度、手感溫潤，「這個湯匙讓湯喝起來有溫潤的感覺」「用陶瓷湯匙真的比較好吃」「這種湯匙才是味道的精髓，有效保溫又不燙口，陶瓷圓潤的觸感，不是其他材質能取代的」。此外，不少人表示現今餐飲業多使用美耐皿或金屬餐具，三商巧福堅持瓷器相當難得。

一名前三商巧福員工在留言中透露，品牌當年選用瓷製餐具，是基於對顧客用餐體驗與安全的重視。他表示，三商巧福認為瓷碗與瓷湯匙象徵對顧客的尊重，特別訂製瓷器餐具並開模生產；相比之下，美耐皿材質雖然輕巧，但在高溫下可能存在食安疑慮。

