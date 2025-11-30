喝湯加「這1小小不起眼配料」降血糖、血脂 ！醫認證大推 日本人每天都在喝

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

日本沖繩擁有全國最低的癌症死亡率，科學家發現秘密可能就在當地人每天必喝的味噌湯裡。這種看似平凡的褐色海藻，因其經科學驗證的降血糖、降血脂與抗癌功效，正從傳統食材搖身成為國際矚目的超級食物。



牛津研究證實：褐藻類能改善餐後血糖、降膽固醇、護心血管



牛津大學2022年營養評論期刊的大型研究顯示，褐藻類能有效改善餐後血糖、糖化血色素及胰島素阻抗。日本研究發現，只要在白飯旁搭配4公克乾燥海帶芽，餐後半小時的血糖就能顯著降低。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，這些效果來自海帶芽的褐藻醣膠與褐藻酸鹽，它們會減緩澱粉分解成葡萄糖的速度，避免血糖急速上升。

廣告 廣告

此外，心血管保護方面同樣亮眼，林謂文主任指出，海帶芽中的岩藻黃素能促進肝臟製造DHA幫助清除血管膽固醇，褐藻酸鹽則在腸道阻擋膽固醇吸收並加速排出，而特殊胜肽化合物更能讓血管放鬆改善循環。



從抗癌研究到日常餐桌 海帶芽每日攝取一般成人5克最合適



林謂文主任提醒，一般成人每天吃5公克乾燥海帶芽最合適，大約是一碗味噌湯的份量。每公克含42微克碘佔每日建議量近三成，甲狀腺疾病患者需謹慎控制。市售產品常含較高鈉分，高血壓患者選購要看標示並先泡水去鹽。糖尿病或心血管患者可在醫師指導下納入飲食，但不能取代正規治療。孕婦適量食用能補充葉酸與碘，但要避免過量。

無論是涼拌成沙拉、加入湯品或撒在飯上，海帶芽都是值得常備的健康食材，只要掌握適量原則並搭配均衡飲食與規律運動，就能讓這份來自海洋的禮物為健康加分。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）

延伸閱讀：

·吃日式料理能防脂肪肝？研究揭「3大食物」最有幫助 醫提醒：關鍵還是減肥

·海藻營養成分豐富，可當成蔬菜食用，建議煮熟吃比較好，烹煮時1調味品不要加太多