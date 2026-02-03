喝滴雞精、補湯還是累？「虛不受補」3症狀自我檢測，中醫教3步驟調整進補方式
有些民眾自覺疲倦、體力下滑，便自行進補人參、當歸、枸杞或滴雞精，卻出現口破、失眠、胸悶、身體沉重等不適，補後反而更加疲憊。中醫師指出，這類情況多與「虛不受補」有關，主因在於身體吸收與運化機制失衡，使進補未能轉化為能量，反而成為額外負擔。建議進補掌握「小火慢燉、細水長流」原則，從日常飲食中均衡攝取營養，並配合適度運動促進氣血運行，才是最安全且有效的補身之道。
虛不受補是什麼？當心補過頭反傷脾胃
許多民眾自覺疲倦，就大量食用人參、當歸、枸杞或滴雞精，卻出現嘴破、胸悶、睡眠變差等情形，這類反應多與中醫所稱的「虛不受補」有關。彰化馬光中醫診所院長許名鈞中醫師指出，所謂的虛不受補，指的是身體雖然處於虛弱狀態，但消化吸收的功能（脾胃）或者經絡的運行（氣血通道）出現了障礙，導致補品不但無法被吸收，反而堆積在體內變成「垃圾」。
中醫觀點認為「脾胃為後天之本，氣血生化之源」，所有補養皆需透過脾胃運化，才能轉化為氣血滋養全身。許名鈞說明，多數補益藥材如枸杞、熟地、當歸、人參等，性質偏滋膩、濃縮，若本身脾胃功能較弱，容易脹氣或排便不成形，補品進入後反而使脾胃運作受阻，營養物質停滯於腸胃道。
當補品無法被順利吸收時，便會轉化為中醫所稱的「痰濕」。然而，身體為了代謝這些堆積的痰濕，反而需要消耗更多元氣，因此導致有些人在飲用補湯或藥膳後，出現四肢沉重、精神昏沉、疲勞感加重的情形。
3症狀自我檢測是否「補錯了」
在進補的過程中，應密切觀察身體的反應。許名鈞表示，如出現以下三大類症狀，應立即停止目前的進補方式：
症狀1：上火反應（火氣大）
症狀： 口乾舌燥、嘴巴破洞（口腔潰瘍）、流鼻血、長痘痘、喉嚨痛、便秘、牙齦腫痛。
原因： 這是典型的「熱補」過頭，或者體內有虛火，補藥如同火上澆油。
症狀2：滯礙反應（消化不良）
症狀： 胃口變差、飯後脹氣嚴重、噁心想吐、大便變得黏膩或腹瀉、舌苔變得很厚。
原因： 這是「脾虛濕盛」，補藥過於滋膩，把脾胃「困」住了。
症狀3：反向疲勞（越補越累）
症狀： 睡不飽、身體感覺像穿著濕衣服一樣沉重、胸悶氣短。
原因： 這是體內「濕氣」加重，阻礙了氣機的升降流通。
虛不受補怎麼辦？3步驟調整
許名鈞提醒，出現虛不受補現象，並不代表不能補，而是需調整順序與方式，其中關鍵就在於「順序」與「辨證」。第一步應先停用補品，視情況進行健脾祛濕、疏理氣機或改善排便狀況，讓體內環境回到通暢狀態。第二步著重調和脾胃，可選擇性質平和、易消化的食物，如米湯、山藥、蓮子或芡實，逐步恢復吸收能力。第三步再依體質進行辨證施補，避免盲目跟風，以免適得其反。
步驟一：先清後補（通暢道路）
如已經出現上述的不適反應，第一步先停藥。接著，需要請中醫師幫忙「開路」。
如果有濕氣，要先健脾祛濕（如使用四神湯、薏仁、茯苓）。
如果有氣滯，要先疏肝理氣（如使用陳皮、玫瑰花）。
如果有宿便，要先通腑泄熱。 先把身體的「垃圾」清乾淨，路通了，後續的營養才送得進去。
步驟二：調和脾胃（啟動引擎）
對於虛不受補的體質，「引補」非常重要。可以先吃一些性質平和、容易消化的食物來喚醒脾胃，例如：
米湯（粥油）： 最養脾胃，且能滋陰。
山藥、蓮子、芡實： 這些食材既是食物也是藥材，能平緩地增強消化吸收功能。
步驟三：辨證施補（量身訂做）
這一步驟建議諮詢專業醫師，確認體質類型：
氣虛者： 容易累、講話無力。適合黃耆、黨參（溫補）。
血虛者： 臉色蒼白、頭暈。適合當歸、紅棗（滋補）。
陰虛者： 手心熱、容易口乾。適合麥門冬、百合（清補）。
陽虛者： 怕冷、手腳冰涼。適合肉桂、乾薑（熱補）。
正確進補掌握1原則
許名鈞強調，真正的健康，講求的是身體內部的「平衡」與「流通」，而不是一味地做加法。對於現代人來說，通常營養過剩多於營養不足，且因為壓力大、運動少，多半伴隨著氣鬱或濕氣。因此，通往往比補更重要。
他建議，若想進補應把握「小火慢燉，細水長流」原則，不期待一帖藥就能脫胎換骨，而是從日常飲食中攝取均衡營養，並配合適當的運動來推動氣血運行，才是最安全、最有效的補身之道。
資料提供：馬光中醫診所
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
更多良醫文章
乳癌9成以上是後天！護理師、空姐都是高危險群...妳一定要戒掉的6個壞習慣
長期接觸染髮劑，罹患淋巴癌的機率較高！醫師提醒：身體出現這情況，一定要就醫檢查
其他人也在看
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了
日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
最新民調超驚人！這黨反感度創8個月新高
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；3...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...