喝滴雞精、補湯還是累？「虛不受補」3症狀自我檢測，中醫教3步驟調整進補方式

有些民眾自覺疲倦、體力下滑，便自行進補人參、當歸、枸杞或滴雞精，卻出現口破、失眠、胸悶、身體沉重等不適，補後反而更加疲憊。中醫師指出，這類情況多與「虛不受補」有關，主因在於身體吸收與運化機制失衡，使進補未能轉化為能量，反而成為額外負擔。建議進補掌握「小火慢燉、細水長流」原則，從日常飲食中均衡攝取營養，並配合適度運動促進氣血運行，才是最安全且有效的補身之道。

虛不受補是什麼？當心補過頭反傷脾胃

許多民眾自覺疲倦，就大量食用人參、當歸、枸杞或滴雞精，卻出現嘴破、胸悶、睡眠變差等情形，這類反應多與中醫所稱的「虛不受補」有關。彰化馬光中醫診所院長許名鈞中醫師指出，所謂的虛不受補，指的是身體雖然處於虛弱狀態，但消化吸收的功能（脾胃）或者經絡的運行（氣血通道）出現了障礙，導致補品不但無法被吸收，反而堆積在體內變成「垃圾」。

中醫觀點認為「脾胃為後天之本，氣血生化之源」，所有補養皆需透過脾胃運化，才能轉化為氣血滋養全身。許名鈞說明，多數補益藥材如枸杞、熟地、當歸、人參等，性質偏滋膩、濃縮，若本身脾胃功能較弱，容易脹氣或排便不成形，補品進入後反而使脾胃運作受阻，營養物質停滯於腸胃道。

當補品無法被順利吸收時，便會轉化為中醫所稱的「痰濕」。然而，身體為了代謝這些堆積的痰濕，反而需要消耗更多元氣，因此導致有些人在飲用補湯或藥膳後，出現四肢沉重、精神昏沉、疲勞感加重的情形。

3症狀自我檢測是否「補錯了」

在進補的過程中，應密切觀察身體的反應。許名鈞表示，如出現以下三大類症狀，應立即停止目前的進補方式：

症狀1：上火反應（火氣大）

症狀： 口乾舌燥、嘴巴破洞（口腔潰瘍）、流鼻血、長痘痘、喉嚨痛、便秘、牙齦腫痛。

原因： 這是典型的「熱補」過頭，或者體內有虛火，補藥如同火上澆油。

症狀2：滯礙反應（消化不良）

症狀： 胃口變差、飯後脹氣嚴重、噁心想吐、大便變得黏膩或腹瀉、舌苔變得很厚。

原因： 這是「脾虛濕盛」，補藥過於滋膩，把脾胃「困」住了。

症狀3：反向疲勞（越補越累）

症狀： 睡不飽、身體感覺像穿著濕衣服一樣沉重、胸悶氣短。

原因： 這是體內「濕氣」加重，阻礙了氣機的升降流通。

虛不受補怎麼辦？3步驟調整

許名鈞提醒，出現虛不受補現象，並不代表不能補，而是需調整順序與方式，其中關鍵就在於「順序」與「辨證」。第一步應先停用補品，視情況進行健脾祛濕、疏理氣機或改善排便狀況，讓體內環境回到通暢狀態。第二步著重調和脾胃，可選擇性質平和、易消化的食物，如米湯、山藥、蓮子或芡實，逐步恢復吸收能力。第三步再依體質進行辨證施補，避免盲目跟風，以免適得其反。

步驟一：先清後補（通暢道路）

如已經出現上述的不適反應，第一步先停藥。接著，需要請中醫師幫忙「開路」。

如果有濕氣，要先健脾祛濕（如使用四神湯、薏仁、茯苓）。

如果有氣滯，要先疏肝理氣（如使用陳皮、玫瑰花）。

如果有宿便，要先通腑泄熱。 先把身體的「垃圾」清乾淨，路通了，後續的營養才送得進去。

步驟二：調和脾胃（啟動引擎）

對於虛不受補的體質，「引補」非常重要。可以先吃一些性質平和、容易消化的食物來喚醒脾胃，例如：

米湯（粥油）： 最養脾胃，且能滋陰。

山藥、蓮子、芡實： 這些食材既是食物也是藥材，能平緩地增強消化吸收功能。

步驟三：辨證施補（量身訂做）

這一步驟建議諮詢專業醫師，確認體質類型：

氣虛者： 容易累、講話無力。適合黃耆、黨參（溫補）。

血虛者： 臉色蒼白、頭暈。適合當歸、紅棗（滋補）。

陰虛者： 手心熱、容易口乾。適合麥門冬、百合（清補）。

陽虛者： 怕冷、手腳冰涼。適合肉桂、乾薑（熱補）。

正確進補掌握1原則

許名鈞強調，真正的健康，講求的是身體內部的「平衡」與「流通」，而不是一味地做加法。對於現代人來說，通常營養過剩多於營養不足，且因為壓力大、運動少，多半伴隨著氣鬱或濕氣。因此，通往往比補更重要。

他建議，若想進補應把握「小火慢燉，細水長流」原則，不期待一帖藥就能脫胎換骨，而是從日常飲食中攝取均衡營養，並配合適當的運動來推動氣血運行，才是最安全、最有效的補身之道。

資料提供：馬光中醫診所

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣

