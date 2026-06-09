喝無糖仍變肥！研究揭「1飲品」恐傷心血管 大腦戒不掉甜

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記者鄭玉如／台北報導

營養師錢靜蓉指出，無糖、零卡飲料不代表更健康。長期依賴代糖飲品，可能讓大腦持續渴望甜味，增加吃甜食的慾望，甚至影響體重控制，與心血管疾病等風險相關。（圖／AI製圖）

不少人為了減重，選擇喝無糖、零卡飲料，卻發現體重遲遲沒有下降。營養師錢靜蓉指出，隨著健康意識提升，市面上出現許多以代糖取代糖的飲料選擇。然而，無糖並不代表健康，過度依賴代糖飲品，可能讓大腦持續渴望甜味刺激，甚至出現吃完正餐，還想再吃甜點的情況，且長期大量攝取代糖，可能導致體重增加、心血管疾病等。

錢靜蓉在臉書粉專提到，近年大量研究發現，經常攝入含糖飲料，恐與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等高度相關，市面上因此出現「代糖」飲品，用以取代含糖飲料，常見代糖包括「阿斯巴甜、赤藻糖醇、蔗糖素、甜菊糖」，其特色是幾乎沒有熱量、不太影響血糖、可以保留甜味，問題是「無糖不等於健康」。

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錢靜蓉表示，這類無糖飲料只是熱量低，但並非對身體沒影響，大腦其實仍渴望甜味刺激，當長期習慣高甜味，大腦對原味食物、白開水、不甜天然食物的接受度會越低，因此很多人出現會「越喝無糖，越想吃甜食」、「正餐後還是想吃點心」、「對甜度耐受越來越高」，導致瘦不下來，因為影響飲食習慣的有時不是熱量，而是「甜味依賴循環」。

錢靜蓉進一步說明，2023年WHO發布代糖指南，不建議長期使用非糖甜味劑作為減重主要策略，因為目前研究顯示，代糖對長期體重控制的效果並不穩定，甚至有部分研究發現，長期大量攝取代糖，可能與體重增加、第二型糖尿病、心血管疾病風險存在相關性。她也強調，不是代表「代糖有毒」，而是長期影響仍有爭議。

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