喝熱湯比熱水暖得久？營養師點破真相 原因讓人意外

趙強營養師這樣說分享，在寒冷的冬天，喝熱湯會比喝熱水更讓身體感到持久的暖和嗎？對此，他覺得喝熱湯似乎比較暖和，於是問了Google Gemini 思考型模型，回覆了以下的內容，他覺得是有點道理的！至少他個人覺得喝熱湯確實比喝熱水更暖和。

雖然這兩者都能提供即時的物理熱量，但「熱湯」在生理機制上有幾個額外的優點，能讓溫暖的感覺更持久：

1、食物的產熱效應 (Thermic Effect of Food)

這是熱湯勝出的關鍵。當我們攝取含有蛋白質、脂肪或碳水化合物的熱湯時，身體在消化、吸收與代謝這些營養素的過程中會產生熱能，這在醫學上稱為「攝食產熱效應」。

．熱開水：僅提供物理上的熱傳導，喝下去後熱度會隨血液循環消散，且水很快就會進入腸道

．熱湯：除了物理熱度，湯裡的營養成分會啟動身體的「內部加熱器」，讓體溫維持得更久

2、在胃部停留的時間較長

純水進入胃部後排空速度很快；而熱湯（尤其是含有蔬菜、肉類或勾芡的濃湯）含有固體成分或蛋白質，在胃裡停留的時間較長。這意味著熱能釋放的速度較慢且穩定，能持續地從體內散發熱氣。

3、促進血液循環的添加物

熱湯中常會加入一些辛香料，這些成分能更有效地幫助保暖。

．薑、蔥、蒜：含有薑辣素或蒜素，能擴張末梢血管，改善手腳冰冷的狀況

．油脂：湯中的少量油脂可以像層「保溫膜」一樣，減少湯品熱氣散失，也能提供較高的能量來禦寒

▲飲用時的小建議

雖然熱湯較保暖，但有幾個細節需要注意：

1、溫度並非愈燙愈好：飲品若超過60°C容易燙傷食道黏膜。最適宜的保暖溫度建議在40°C至50°C之間，既能暖身又安全

2、避免過鹹：湯品若含鹽量過高，會導致水分滯留或血壓波動

3、預防假性溫暖：如果湯太燙導致大量出汗，汗水蒸發反而會帶走身體熱量。喝完湯後應注意防風，避免毛孔張開時受寒

4、太油膩、太甜、加酒的湯品，還是不要喝比較好

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

