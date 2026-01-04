喝熱湯流鼻水？自律神經反射現象

還有天氣冷，品嘗熱騰騰的鹹粥、或者火鍋的時候，不知您有沒有這種經驗，明明沒有感冒，卻會流鼻水直流呢？接下來，耳鼻喉科醫師要告訴大家真相。

天氣轉冷不少人，就愛來碗熱呼呼的麵食，卻常常都還沒吃飽，就一直在"包水餃"。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 許瑛倢：「(吃)辣的跟熱的本身都會，那基本上我們這個，大概都可以把它歸類在，所謂 我們講的就是說，非過敏性的鼻炎。」

新光醫院耳鼻喉科醫師 邱昱勳：「一般而言 我們血管運動性鼻炎，可是 你可以說它是屬於一種，味覺性的鼻炎。」

導致流鼻水的主因，就是這從碗裡冒出的熱氣，一旦高溫加上辣，鼻子就像開啟水龍頭。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 許瑛倢：「這個溫度會刺激鼻腔裡面的，副交感神經，那我們副交感神經主要是讓這個，鼻黏膜充血 還有另一個是分泌鼻水，所以你為什麼會一邊吃的時候，鼻水就滴下來，甚至覺得有一些鼻塞的問題。」

新光醫院耳鼻喉科醫師 邱昱勳：「一般這只是一種我們的一種反射，自律神經的一些過度反射，那這並不是一個病理的狀況。」

醫師提醒，只是用餐時間短暫發生，並不用太擔心，只要吃完或離開高溫環境就能改善，如果真的太困擾，也能尋求專業幫忙。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 許瑛倢：「我們可以適度的使用一些藥物，第一個 當然是我們可以使用，適當的鼻噴劑或者是可以用一些，類固醇的噴劑，也都可以改善這一類的情形。」

小口吃或稍微冷卻後再進食，也是個好方法，讓鼻子裡的溫度變化，越少越好，才能讓吃飯時，依舊保持優雅。

